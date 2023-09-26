شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ممثلو ألعاب الفيديو SAG-AFTRA يصوتون لصالح الإضراب بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت أعضاء نقابة ممثلى الشاشة الأمريكية SAG-AFTRA لصالح ترخيص الإضراب لفناني الأداء العاملين في ألعاب الفيديو، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالأعمال الصوتية والتقاط الحركة والحركات المثيرة لهذه الصناعة.

ومن بين 34687 عضوا أدلوا بأصواتهم، صوت 98.32% بـ "نعم"، وهذا لا يعني تلقائياً أن فناني الأداء سيضربون عن العمل، بل يعني فقط أن هذا قد يحدث بعد اليوم 26 سبتمبر، وفقا لتقرير engadget .

وأوضحت النقابة أنها تتفاوض بشأن عقد جديد مع شركات ألعاب الفيديو منذ عام 2022، لكنها "رفضت الموافقة على الشروط المهمة التي يحتاجها أعضاؤها"، وبالنسبة لجلسات التفاوض المقبلة اعتبارا من اليوم 26 و27 و28 سبتمبر، فإنها تعتقد أن ترخيص الإضراب يمنحها النفوذ الإضافي اللازم لحمل الشركات على الموافقة على شروطها.

وفي الوقت الحالي، تجري النقابة محادثات مع Activision وBlindlight وDisney Character Voices وElectronic Arts وEpic Games وFormosa Interactive وInsomniac Games وTake 2 Productions وVoiceWorks Productions وWB Games.

وعلى وجه التحديد، تكافح SAG-AFTRA من أجل زيادة الأجور التي من شأنها أن تسمح لفناني الأداء بكسب لقمة العيش من عملهم في مواجهة التضخم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة في موقع التصوير.

وتكافح النقابة أيضًا من أجل إبرام عقد يحمي فناني الأداء من الاستخدامات الاستغلالية للذكاء الاصطناعي، مثل قيام الشركات بعمل نسخ غير مصرح بها لأشكالهم وأصواتهم، و تعكس كل هذه القضايا التي أشعلت الإضرابات المستمرة في صناعة السينما والتلفزيون.

ويُعتقد أن رابطة الكتاب الأمريكية (WGA) تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الاستوديوهات الكبرى، وكانت إحدى النقاط الشائكة الأخيرة في مفاوضاتهم هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدى فى إنتاج المحتوى.