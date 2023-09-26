تكنولوجيا: سامسونج تخطط للإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في 18 من شهر يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإنطلاق مؤتمر سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، حيث تخطط سامسونج لعقد المؤتمر في 18 من شهر يناير العام المقبل.

بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy S، ولقد شغلت سلسلة Galaxy S24 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

وفي أحدث التسريبات كُشِف عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، حيث تشير التسريبات التي نشرت عبر “Ice Universe” إلى أن سامسونج تعقد مؤتمر في 18 من يناير للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S24.

ويأتي هذا الموعد على عكس الجيل السابق من سلسلة هواتف Galaxy S التي قدمت للأسواق بشكل رسمي في شهر فبراير، إلا أن العملاق الكوري كشفت عن سلسلة Galaxy S21 في شهر يناير من عام 2021.

كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدارها الجديد من رقاقات المعالج خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع إعلان كوالكوم عن معالجها الجديد، لذا قررت سامسونج إطلاق السلسلة الجديدة في وقت مبكر العام المقبل.

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