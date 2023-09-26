تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول مواصفات أجهزة Galaxy Tab S9 FE المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري قريباً لكشف النقاب عن أجهزة “Fan Edition” التي تتضمن هاتف Galaxy S23 FE، وأجهزة Galaxy Tab S9 FE اللوحية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول مواصفات الأجهزة اللوحية المرتقبة.

أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “WinFuture” اليوم أن أجهزة Galaxy Tab S9 FE تأتي بشاشات LCD، كما يدعم إصدار Galaxy Tab S9 FE Plus فقط قلم S للإدخال.

أيضاً يتميز Galaxy Tab S9 FE بحجم شاشة 10.9 إنش، ودقة عرض 2304 في 1440 بيكسل، وأبعاد 16:10، بينما يأتي إصدار Tab S9 FE Plus بحجم شاشة 12.4 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 FE لن تأتي برقاقة Snapdragon، حيث تدعم رقاقة Exynos 1380 الإصدارات المرتقبة.

وتدعم سامسونج الإصدار الرئيسي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بينما يتوفر إصدار Plus بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، على أن يدعم الجهازين التخزين الخارجي في بطاقة micro SD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

كما تدعم Galaxy S23 FE معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وتضم الأجهزة كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل.

ويضم الإصدار الرئيسي كاميرة خلفية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار Plus باثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن جهاز Tab S9 FE ينطلق بسعر يبدأ من 529 دولار للنموذج الرئيسي، بينما يتوفر Galaxy S23 FE Plus بسعر يبدأ من 699 دولار لنموذج Wi-Fi فقط.

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