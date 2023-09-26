تكنولوجيا: Vivo تستعد للإعلان الرسمي عن Vivo V29 Pro في 4 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo مؤتمرها القادم في 4 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Vivo V29، ولقد أكدت الشركة على هذه التفاصيل من خلال إعلان تشويقي جديد نشر اليوم.

تقدم Vivo للأسواق قريباً اثنان من الإصدارات الجديدة التي تتضمن Vivo V29، وVivo V29 Pro، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة اليوم عبر موقع GSMArena الذي شارك التفاصيل التي نشرت عبر شركة Vivo.

ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على أن Vivo V29 Pro ينطلق في الحدث المقرر عقده في السوق الهندي بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، الأحمر إلى جانب اللون الأسود، على أن يدعم النموذج المميز باللون الأحمر ميزة تغيير اللون.

كما يدعم Vivo V29 Pro فلاش “Aura Light LED” بميزة ضبط حرارة اللون، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Vivo V29 Pro بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري.

بينما يأتي مستشعر Sony IMX663 الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait والتكبير البصري حتى مرتين.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يدعم الذاكرة الإفتراضية 8 جيجا بايت رام، ويأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن يدعم Vivo V29 Pro بطارية بقدرة 4600 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول أسعار الهواتف المرتقبة.

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