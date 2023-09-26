تكنولوجيا: وان بلس تدعم OnePlus Pad Go بمكبرات صوتية رباعية بتقنية Dolby Atmos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس قريباً للأسواق جهاز OnePlus Pad Go اللوحي، ولقد أكدت الشركة على دعم هذا الإصدار بعدد 4 من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos.

شغل جهاز OnePlus Pad Go اللوحي المرتقب من وان بلس عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، إستعداداً للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في الحدث المقرر عقده في 6 من أكتوبر.

ولقد أكد إعلان تشويقي نشر مؤخراً على أن هذا الإصدار يأتي بشاشة مميزة بدقة عرض 2.5K، كما يضم الجهاز 4 من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن OnePlus Pad Go سيدعم إنتاج صوتيات سينمائية، كما يضم الجهاز شاشة بحجم 11.35 إنش، ودقة عرض 2.4K، وأبعاد 7:5.

من جانب أخر كشفت التسريبات المصورة عن تصميم الجهاز المميز باثنان من الألوان في الغطاء الخلفي، بتصميم يحاكي OnePlus Pad بحواف منحنية، كما تتوسط الكاميرة الرئيسية الجهة الخلفية من الجهاز اللوحي.

أيضاً يضم الجهاز حواف بنفس الحجم في محيط الشاشة من الإتجاهات الأربعة، كما أكدت التسريبات على أن الجهاز يأتي باللون الأخضر.

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