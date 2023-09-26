شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يمكنه الآن الرد بصوت عالٍ بخمسة أصوات مختلفة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للمستخدمين الآن التحدث بصوت عالٍ إلى برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ChatGPT وسيقوم بالرد بصوته المركب، حيث تعد هذه الميزة جزءًا من ترقية لتطبيق الهاتف المحمول، حيث تم منح ChatGPT خمسة أصوات مختلفة، من الذكور والإناث، بعد أن تم تدريبه من جانب OpenAI، الشركة الأمريكية المؤسسة لهذه التكنولوجيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تدعي الشركة أنها أكثر واقعية بكثير من المساعدين الصوتيين المنافسين، وتتطلع إلى السماح للمستخدمين بإنشاء مساعدين صوتيين خاصين بهم في المستقبل.

وأعلنت شركة Spotify أنها تقوم بتجربة التكنولوجيا لترجمة ملفات البودكاست إلى لغات أخرى، مع تقليد صوت المضيف الأصلي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

لقد سمح المساعدون الصوتيون مثل Alexa وSiri منذ فترة طويلة للأشخاص بالتفاعل مع أجهزتهم من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لكن روبوتات الدردشة تتمتع بمهارات لغوية أقوى بكثير، مع القدرة على كتابة رسائل البريد الإلكتروني والشعر والنقاش حول أي موضوع، وتعتقد OpenAI، أن التحدث هو وسيلة أكثر طبيعية للتفاعل مع ChatGPT وتطرح الميزة لكل من يشترك في إصدارها "Plus"، بتكلفة 16 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

وقالت جوان جانج، مديرة المنتجات في OpenAI، لـ MIT Technology Review: "في تشكيل الأصوات، كان المعيار الأول هو ما إذا كان هذا الصوت يمكنك الاستماع إليه طوال اليوم"، مضيفة: "نحن نحاول أن نجعل ChatGPT أكثر فائدة".