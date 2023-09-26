الدمام - شريف احمد - أصدرت آبل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تصدر تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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