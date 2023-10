شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تصدر تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية في منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت آبل تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات الأمنية في منتجاتها، وتوصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية:

macOS Sonoma 14

متوفر للمنتجات التالية:

Mac Studio (2022 and later)

iMac (2019 and later)

Mac Pro (2019 and later)

Mac mini (2018 and later)

MacBook Air (2018 and later)

MacBook Pro (2018 and later)

iMac Pro (2017)

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ تعليمات برمجية

إفشاء المعلومات

هجمة حجب الخدمة (DoS)

رفع وترقية الصلاحيات.

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث:

https://support.apple.com/en-us/HT213940

طريقة تحديث macOS:

https://support.apple.com/ar-sa/HT201541