شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPhone 13 Pro و iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر هاتف iPhone 13 Pro لأول مرة في عام 2021، حيث يقدم شاشة أكثر سطوعًا مع تقنية ProMotion بمعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، وشريحة A15 Bionic، وكاميرا مقربة مع تقريب بصري 3x، وتصوير ماكرو وأنماط فوتوغرافية، والوضع السينمائي لتسجيل مقاطع الفيديو بعمق، وتسجيل فيديو ProRes، وخيار تخزين بسعة 1 تيرابايت، وخمس ساعات من عمر البطارية الإضافي، وتم إيقاف إنتاج iPhone 13 Pro عند الإعلان عن iPhone 14 Pro في عام 2022، ولكن لا يزال من الممكن الحصول عليه بشكل مستعمل.

على الرغم من أن iPhone 13 Pro وiPhone 15 Pro يشتركان في معظم ميزاتهما الأساسية، إلا أن iPhone 15 Pro يقدم عدداً كبيراً من الترقيات الملحوظة، مثل تصميم التيتانيوم، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة تعمل دائمًا، وزر إجراء، ومنفذ USB- منفذ C، وشريحة A17 Bionic.

بشكل عام، يعد iPhone 15 Pro ترقية مهمة مقارنة بـ iPhone 13 Pro، حيث يقدم ميزات ذات معنى لجودة الحياة مثل منفذ USB-C وزر الإجراء الذي يغير طرق التفاعل مع الجهاز، يؤدي التصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم خفيف الوزن إلى حد كبير، والحدود الأقل حجمًا حول الشاشة، والحواف المحددة إلى مظهر جمالي وملمس مختلف بشكل ملحوظ في اليد.

يجلب iPhone 15 Pro أيضًا تطورات كبيرة في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، حيث يضيف فلاش Adaptive True Tone، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الدقة، وفي الطراز الأكبر، كاميرا مقربة مع تقريب بصري 5x، ميزات البرنامج مثل Photonic Engine وSmart HDR 5 وصور الجيل التالي ووضع الحركة ومجموعة من ميزات تصوير الفيديو الاحترافية مثل التسجيل الخارجي والتسجيل ترتقي أيضًا بقدرات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو بالجهاز إلى المستوى التالي.

ناهيك عن نقل البيانات بسرعة عبر USB 3، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وخيارات الألوان الجديدة، وشريحة النطاق العريض للغاية من الجيل الثاني، وشريحة A17 Pro - أول شريحة من Apple مصنوعة بعملية تصنيع ‌3nm، والتي تعمل على تحسين قدرات الألعاب بشكل جذري الجهاز.

نظرًا لحجم هذه التحسينات واتساع نطاقها، سيكون معظم iPhone 13 Pro قادرًا على تبرير الترقية إلى iPhone 15 Pro، خاصة إذا كانوا يقدرون التصميم الجديد ومنفذ USB-C وزر الإجراء وتحسينات الكاميرا، ولا يستحق الأمر الالتزام بـ iPhone 13 Pro إلا إذا كنت تؤجل ترقية أكثر جوهرية في المستقبل، ولكن العديد من المستخدمين سيرون فوائد ملموسة من خلال الترقية الآن.