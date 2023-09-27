شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة المريخ تستخدم القيادة الذاتية للتنقل فى أصعب الطرق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت مركبة ناسا المريخية، بيرسيفيرانس، الذكاء الاصطناعي فى القيادة الذاتية للتنقل بنجاح في طريقها الأكثر تحديًا منذ وصولها إلى الكوكب قبل عامين ونصف، وكشفت التقارير أن تقنيتها المتقدمة تعنى أنها استغرقت ثلث الوقت الذى كانت ستستغرقه مركبات ناسا المريخية الأخرى.

وبينما يرسل فريق المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا خرائط طريق عامة لتتبعها المركبة، تستخدم المركبة أنظمة الملاحة المستقلة الخاصة بها لأداء القيادة الفعلية، والابتعاد عن الصخور والمخاطر الأخرى أثناء سيرها، وفقا لتقرير ديجيتال تريند، وكانت الرحلة الأكثر صعوبة حتى الآن هي اجتياز Snowdrift Peak، وهو موقع داخل Jezero Crater المليء بالصخور الكبيرة.

ويمتد الطريق المستقيم عبر Snowdrift إلى 1706 قدمًا (520 مترًا)، ولكن بحلول الوقت الذي خرجت فيه المركبة من الجانب الآخر من الحقل، كانت قد سجلت 2490 قدمًا (759 مترًا)، وأصبح المسار أطول بسبب مناوراتها حول المنطقة.

وقال تايلر ديل سيستو، نائب رئيس مخطط المركبة الجوالة لـ Perseverance في مختبر الدفع النفاث، في منشور عبر الإنترنت : "لقد كانت أكثر كثافة من أي شيء واجهته المركبة من قبل، وكانت مليئة تمامًا بهذه الصخور الكبيرة" .

فيما أضافت شركة Del Sesto أنها لا ترغب في إرسال Perseverance حول Snowdrift Peak لأن الأمر سيستغرق أسابيع، مضيفة أن "المزيد من الوقت في القيادة يعني وقتًا أقل للعلوم، لذلك نحن نتعمق في الأمر"، وتعد القيادة الناجحة للمركبة التي بحجم السيارة بمثابة شهادة على الفريق الذي صمم مركبة بيرسيفيرانس ونظام الطيار الآلي الخاص بها.

وللمضى قدمًا بأمان، كان على سوجورنر أن تتوقف كل 5.1 بوصة (13 سم) حتى يتمكن جهاز الكمبيوتر الموجود على متنها من تحليل ومعالجة ما كان أمامها قبل التخطيط لخطوتها التالية، و يمكن لمركبتي المريخ التاليتين، سبيريت وأبورتيونيتي، أن تقطع مسافات تصل إلى 1.6 قدم (0.5 متر) قبل التوقف لتحديد الإجراء التالي، وتلقت كيوريوسيتي، التي وصلت إلى المريخ في عام 2012، مؤخرًا ترقية برمجية لمساعدتها على اتخاذ قرارات قيادة أسرع.

ولكن بفضل الكاميرات الأفضل والبرامج المحسنة، يمكن لـ Perseverance التقاط الصور بسرعة كافية لمعالجة مسارها في الوقت الفعلي، مع قوة حوسبة إضافية تلغي الحاجة إلى التوقف لتحديد خطوتها التالية.

ويشير مختبر الدفع النفاث إلى أن "هذه القدرة الذاتية أتاحت لـ Perseverance تسجيل أرقام قياسية جديدة للقيادة على الطرق الوعرة على كوكب المريخ، بما في ذلك مسافة قيادة ليوم واحد تبلغ 1140.7 قدمًا (347.7 مترًا) وأطول رحلة دون مراجعة بشرية: 2296.2 قدمًا (699.9 مترًا)". "لكن هذه الإنجازات حدثت عندما كانت المركبة الفضائية تسير عبر التضاريس المسطحة نسبيًا لأرضية Jezero Crater، دون أن تقف في طريقها صخور كبيرة وحفر أخرى. ولهذا السبب، أثارت هذه الملاحة الأخيرة لقمة Snowdrift Peak المليئة بالصخور إعجاب المهندسين الذين يخططون لرحلات العربة الجوالة.