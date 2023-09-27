تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تأمين دردشة واتساب باستخدام Touch ID أو Face ID

القاهرة - سامية سيد - أضاف واتساب ميزة WhatsApp Chat Lock منذ فترة، للحفاظ على أمان الدردشات وخصوصية المستخدمين في واتساب، حيث تعمل هذة الميزة علي قفل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية لمزيد من الخصوصية والأمان، بإستخدام Touch ID أو Face ID واخفئها من سجل الدردشة، ويوفر واتساب أيضاً ميزة التشفير الشامل للحفاظ على أمانه رقميًا.

لاستخدام هذه الميزة وقفل الدردشات الفردية على WhatsApp اتبع الخطوات الاتية:

1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق واتساب على هاتفك، ثم افتح تطبيق واتساب المحدث على هاتفك.

2- قم بالتمرير لأسفل في قائمة الدردشة أو ابحث عن جهة الاتصال التي تريد قفلها بشكل فردي.