شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 لعبة لن تصبح موجودة على أجهزة PlayStation 5 فى أكتوبر.. العبها الآن والان مع تفاصيل الخبر
وكان من المتوقع أن تغادر اللعبتان Inside وLimbo جهاز PS5 بعد الإعلان عن قدومهما إلى Xbox Game Pass، كذلك فكان من المتوقع أيضًا أن يغادر The Crew بعد أحدث مشاركة، The Crew Motorfest، التي تم إطلاقها هذا الشهر.
ومع ذلك، هناك بعض المفاجآت، سيتم إصدار اثنتين من أحدث الألعاب من سلسلة Far Cry في أكتوبر، وهناك لعبة أخرى في القائمة وهي The Quarry، أحدث إصدار من Supermassive Games، الفريق الذي يقف وراء اللعبة الناجحة حتى Dawn.
The Quarry
Far Cry 4
Far Cry 5
The Medium
Inside
Limbo
The Crew
Naruto to Boruto: Shino Striker
Clouds and Sheep 2
Astebreed
Torquel
Gal Gunvolt Burst
Goosebumps: The Game
بالإضافة إلى الألعاب من PS Plus Extra، هذه هي الألعاب الأخرى التي غادرت PS Plus Premium.
Yakuza 3 Remastered
Yakuza 4 Remastered
Yakuza 5 Remastered
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