شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 سيتضمن زر "التقاط" إضافى .. تسريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تحصل سلسلة iPhone 16 على زر إضافي، يُعرف داخليًا باسم "زر الالتقاط" أو "Capture Button"، و من المرجح أن يكون الزر الذي يحمل الاسم الرمزي "Project Nova" أحد نقاط البيع الرئيسية لمجموعة ‌iPhone 16‌، على افتراض أنه تجاوز مرحلة الاختبار الأولية.

وبحسب التسريبات سيقع زر الالتقاط على نفس جانب زر الطاقة، ويتم وضعه في مستوى أقل قليلاً فقط - حيث يمكن العثور على فتحة mmWave في موديلات iPhone الأحدث، وتم نقل مكان mmWave إلى الجانب الآخر، الموجود أسفل أزرار الصوت، ومن غير المعروف حاليًا ما سيتم استخدام الزر السعوي الجديد من أجله.

ومن المتوقع أن يكون زر الالتقاط زرًا سعويًا وليس زرًا ميكانيكيًا قياسيًا، حيث أن الأزرار السعوية، على عكس الأزرار الميكانيكية، لا تتحرك عند الضغط عليها، ووبدلاً من ذلك، يكتشف الزر الضغط واللمس، مما يوفر ردود فعل لمسية من خلال استخدام المحركات اللمسية.

ومن المتوقع أن تعمل الأزرار بشكل مشابه لزر الصفحة الرئيسية الموجود على iPhone SE، والذي يحاكي الضغط على زر فعلي من خلال محرك Taptic المدمج، ووفقًا لمصادرنا، ستحتوي الأزرار السعوية على وظيفة مستشعر القوة، وتكتشف مستشعرات القوة القوة المطبقة، وتحول حجم القوة إلى إشارات كهربائية.

في وقت مبكر من تطوير iPhone 15 Pro، جربت Apple الأزرار السعوية على ‌iPhone‌ في شكل مشروع Bongo الذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين. تتألف وحدة Bongo، على عكس زر الالتقاط، من أزرار الطاقة ومستوى الصوت السعوية، ولم توفر أي أزرار إضافية في المزيج. بناءً على ما سمعناه من مصادرنا، تم إلغاء وحدة Bongo خلال مرحلة تطوير EVT، بعد نتائج اختبار غير مرضية وعدد كبير من مشكلات الأجهزة، وترك الإلغاء لمهندسي Apple مساحة واسعة لإعادة تصور الأزرار السعوية لسلسلة ‌iPhone 16‌، مع لمسة جديدة تمامًا هذه المرة.

وعلى عكس مشروع Bongo، من المقرر أن يظهر زر الالتقاط لأول مرة عبر تشكيلة ‌iPhone 16‌ بأكملها، بما في ذلك الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Apple أنشأت أيضًا تكوينًا للأجهزة بدون زر Capture Button، ربما كمتغير احتياطي في حالة استمرار معدلات فشل الأجهزة، وقد ظهر زر الالتقاط على كل من وحدات eSIM والأجهزة التي تدعم فتحات بطاقة SIM الفعلية.

إلى جانب زر الالتقاط الجديد، من المتوقع أن تحصل تشكيلة ‌iPhone 16‌ على زر إجراء سعوي، يستخدم زر الإجراء اللمسي، المعروف باسم "Project Atlas"، تصميمًا مشابهًا لزر الالتقاط، باستخدام مقاييس الضغط ومحرك التردد لتوفير ردود الفعل اللمسية اللازمة.

بالإضافة إلى زر الالتقاط وزر الإجراء الذي تمت ترقيته، من المتوقع أن يتميز الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ بكاميرا معاد تصميمها، مع ترتيب عمودي للكاميرا يشبه ‌iPhone‌ 12، كما تم تعيين طرازات Pro لتتميز بزيادة في حجم الشاشة، من 6.1 بوصة و6.7 بوصة إلى 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي.

ومن المهم أن نعتبر أن المعلومات المقدمة هنا هي معلومات ما قبل الإنتاج. لا تزال تشكيلة ‌iPhone 16‌ في المراحل الأولى من التطوير، ولم يتم الانتهاء من التصميم بعد، ولهذا السبب، هناك دائمًا احتمال ألا نرى زر الالتقاط على المنتج النهائي.