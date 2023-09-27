شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تحذر من ثغرة بمنتجاتها وتدعو المستخدمين للتحديث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة "آبل" تحديثًا لمعالجة بعض الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
المتوفر للمنتجات:
- macOS Monterey
- macOS Ventura
والسبب أن تلك الثغرات تسمح للمهاجم باستغلالها وتنفيذ تعليمات برمجية.
وقد حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من تلك الثغرات، وحدد مستوى التحذير بـ "عالٍ جدًا".
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، وقد أصدرت "آبل" توضيحًا لهذا التحديث، يمكن الاطلاع عليه من هنا.