شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تحذر من ثغرة بمنتجاتها وتدعو المستخدمين للتحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة "آبل" تحديثًا لمعالجة بعض الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

المتوفر للمنتجات:

macOS Monterey

macOS Ventura

والسبب أن تلك الثغرات تسمح للمهاجم باستغلالها وتنفيذ تعليمات برمجية.

وقد حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من تلك الثغرات، وحدد مستوى التحذير بـ "عالٍ جدًا".

الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، وقد أصدرت "آبل" توضيحًا لهذا التحديث، يمكن الاطلاع عليه من هنا.