تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة “لوحة الأداء” الجديدة لمتصفح Chrome

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن جوجل تعمل على ميزة جديدة تسمى لوحة الأداء لمتصفح Chrome على نظامي Windows 11 وmacOS. ومن المحتمل أن تسمح اللوحة للمستخدمين بتتبع ذاكرة المتصفح واستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU)، بالإضافة إلى أداء علامات التبويب الفردية.

تعمل جوجل على العديد من التغييرات المتعلقة بالأداء لمتصفح Chrome مؤخرًا، بما في ذلك عناصر التحكم في تجاهل علامة التبويب الجديدة والمزيد. ومن المحتمل أن تكون لوحة الأداء جزءًا من الإستراتيجية الأوسع للشركة لتسليط الضوء على كفاءة متصفحها وسرعته وأمانه.

وفي منشور على منتدى Chromium bug، أشار أحد مهندسي جوجل إلى أن المراحل النهائية لتصميم اللوحة الجديدة جارية وأن الفريق “يعمل على وضع اللمسات النهائية على التصميم لمحتويات اللوحة الجانبية للأداء الجديدة ويحتاج إلى وضع نموذج أولي لكيفية عمل سيتم عرض بطاقات أداء مختلفة.

من المحتمل أن تكون ميزة “توفير الذاكرة” إحدى الميزات الرئيسية للوحة الأداء. عند التمكين، ستقوم هذه الميزة بإعطاء الأولوية للموارد نحو علامات التبويب النشطة، مما يضمن أن Chrome يستخدم الذاكرة فقط عندما يتم استخدامها بشكل نشط.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك علامات تبويب متعددة مفتوحة لإنستاغرام في Chrome، ولكنك كنت تستخدم علامة تبويب YouTube خلال الدقائق الماضية، فسيقوم Chrome بتحرير الذاكرة مؤقتًا من علامات تبويب انستاغرام غير النشطة. سيتم بعد ذلك مشاركة الذاكرة المحررة عبر YouTube وميزات المتصفح الأخرى.

يمكن أن تتضمن لوحة الأداء أيضًا ميزة كفاءة البطارية. عندما ينخفض ​​مستوى بطارية جهاز المستخدم إلى 20%، سيطالب Google Chrome المستخدم بشكل استباقي بتنشيط وضع توفير البطارية.

هذه كلها ميزات تأتي مع أساسيات متصفح Edge. ومن المشجع أن نرى جوجل تعمل على ميزات مماثلة لمتصفح Chrome، لأنها ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام متصفحهم للموارد. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين عمر البطارية والأداء وتجربة المستخدم بشكل عام.

المصدر

اعلان





