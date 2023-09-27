تكنولوجيا: تسريبات مصورة لساعة Fitbit Charge 6 تكشف انها منافسة لساعة Pixel Watch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزدهر مساحة الاجهزة القابلة للارتداء، خاصة مع وجود Pixel Watch 2 التي طال انتظارها. ولكن دعونا لا ننسى شركة Fitbit، والتي تعتبر شركة رائدة في سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية، والتي تستعد لتقديم بعض الأجهزة الجديدة؛ مثل Fitbit Charge 6.

وعلى ما يبدو، فإن Charge 6 القادمة لن تطلب منك صرف 350 دولارًا أمريكيًا للتتبع الصحي المتقدم والميزات الذكية. إذ تشير التفاصيل المسربة إلى أن ساعة Charge 6 أكثر من مجرد ترقية تدريجية لساعة Charge 5 السابقة.

ويبدو ان الساعة الجديدة تقدم زر فعلي على الجانب، وهذا التعديل الصغير يمكن أن يغير قواعد اللعبة، مما يجعل التنقل عبر القوائم أو التحقق من الوقت أسهل بكثير. الأمر كله يتعلق بجعل تجربة المستخدم سلسة وفعالة، وهو ما تهدف إليه Fitbit دائمًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل جهاز Charge 6 بمجموعة من الألوان الجديدة؛ الأسود والبيج والوردي. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضًا إضافات جوجل الذكية مثل تكامل YouTube Music وخرائط جوجل.

من المفترض أن يجعل هذا التدفق التكنولوجي من Charge 6 منافسًا هائلاً في مشهد الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يقدم مزيجًا مقنعًا من الميزات الذكية وتتبع اللياقة البدنية دون إنفاق الكثير من المال.

من المتوقع أن يتم إطلاق Fitbit Charge 6 لأول مرة رسميًا في 28 سبتمبر بسعر أقل من 200 دولار.

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