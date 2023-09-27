تسريب ميعاد اطلاق Galaxy S24 وهو قريب جدًا

نستريح من تسريبات جوجل ونذهب الى تسريبات Galaxy S24 الذي بدأ يتسرب عنه ميعاد الإطلاق الخاص به، صار أمرًا طبيعيًا بالنسبة للشركات ان نقرأ كل يوم والثاني عن تسريبات جديدة تخص أجهزتها، مثل المواصفات والمميزات والإضافات التي تجعل الهاتف يختلف عن الهاتف الذي يسبقه، حتى مواعيد الإطلاق والأسعار تتسرب، بالنسبة لسامسونج فهناك أخبار ان هواتفها الجديدة ستصدر في يناير المقبل تحديدًا يوم الثامن عشر من الشهر، دعنا نتحدث عن التفاصيل.

تسريب ميعاد إطلاق Galaxy S24 الجديد

تحدث المسرب الشهير Ice Universe المتخصص في تسريبات سامسونج وأجهزة سامسونج على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo الحديث عن مؤتمر سامسونج القادم والذي ستطلق فيه عائلة S24 الهواتف الأساسية لعام 2024، المسرب تحدث عن الهاتف الجديد وانه لازال لا يوجد ميعاد رسمي لإطلاق الهاتف ولا شيء قريب الا ان الإتجاه يميل الى يوم الثامن عشر من شهر يناير المقبل.

تقديم ميعاد إطلاق الهاتف من فبراير الى يناير يأتي بسبب اتجاه سامسونج ان تصدر هواتفها في وقت مُبكر لتنافس بشكل أفضل هواتف الـiPhone تحديدًا هواتف iPhone 15 بالنسبة لهذا العام، اعني هواتف Galaxy S23 على سبيل المثال صدرت في الأول من فبراير للعام الماضي، فاطلاق الهواتف بشكل مبكر أمر جديد على سامسونج، بل ان التسريبات حتى تشير الى ان سامسونج هتبدأ عملية التصنيع النهائي في شهر نوفمبر مما يعطي الشركة وقتًا في تحضير الهاتف قبل إطلاقه، ولكن هذا يعني ان سامسونج قد لا تشارك في CES 2024 الذي سيُقام في الفترة بين 9 الى 12 يناير المقبل حيث ان سامسونج ستريد كل التركيز ان يصب في اتجاه هواتفها الرائدة التي ستطلقها بعد ذلك.

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