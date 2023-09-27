توفير مساحة داخلية من أهم أولويات آبل في iPhone 16

Apple تخطط لإطلاق iPhone 16 بتصميم داخلي مختلف هذه المرة، وذلك من أجل تحسين المساحة الداخلية الخاصة بالجهاز ومكوناته، ذلك يأتي بعد مشاكل الحرارة المختلفة التي ظهرت مع عائلة iPhone 15 Pro ومشاكل اختناق المعالج وضعف الأداء بسبب ارتفاع الحرارة، غير المتانة الأقل بشكل ملحوظ مقارنة بهواتف العام الماضي، هناك العديد من الأخطاء في iPhone 15 Pro فهل يتم اصلاح كل ذلك في iPhone 16؟

iPhone 16 سيحصل على تركيب داخلي مختلف

قال أحد المسربين الذي يزعم أنه خبير في مجال الدوائر الكهربية، أن آبل سوف تبدأ في استخدام مادة جديدة تجعل اللوحة الأم لهواتفها أقل سمكًا بدءًا من العام المقبل 2024، ووفقا للمصدر فإن آبل ستتحول إلى استخدام النحاس المطلي بالريزن (RCC) كمادة جديدة من أجل اللوحة الأم الأساسية للهاتف، ومن الواضح أن هذا التغيير سيسمح للشركة بجعل اللوحات الام الخاصة بها أقل سماكة وأنحف عن ذي قبل.

ولمن لا يعرف، تُصنع اللوحات الأم او الـPCB الحالية الخاصة باجهزة الأيفون من مركبات نحاسية مرنة، باستعمال المواد الجديدة فيمكن للوحات الـPCB الأقل سماكة أن تحرر مساحة داخل الأجهزة مثل الآيفون وحتى ساعة آبل الذكية، مما يمنح الفرصة لآبل من أجل إضافة بطارية أكبر حجمًا أو اي مكونات أخرى بكل سهولة.

وحاليا يبلغ حجم شاشة طرازي برو و برو ماكس، 6.1 و6.7 بوصة، ومن المتوقع أن يزداد حجم شاشة تلك الطرز إلى 6.3 و6.9 بوصة مع آيفون 16، ولعل هذه الزيادة في الحجم ترجع جزئيًا إلى الحاجة إلى مساحة داخلية أكبر لمكونات إضافية مثل الكاميرا الـPeriscope التي استعملتها Apple والتي توفر تقريب بصري حتى 5X، حيث انه تشير بعض الشائعات الى ان iPhone 16 سيحمل كاميرا تقريب بصري Periscope مثل الموجودة في iPhone 15 Pro Max بنفس الجودة، في النسخة الـPro بالطبع.

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أخيرا، قد يكون ما قاله المصدر صحيح، لأن هذه ليست المرة الاولى له، هل تتذكرون شريحة A15، كان هو أول من أبلغ أن آيفون 14 سوف يعمل بتلك الشريحة، بينما ستكون شريحة A16 حصرية لآيفون 14 برو. وبجملة التسريبات فمعالج Apple A17 الذي سيصدر في أجهزة iPhone 16 سيختلف في تصنيعه عن الموجود في هواتف iPhone 15 Pro / Pro Max.

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