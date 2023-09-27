شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google يحتفل بالذكرى 25 لإنشائه.. معلومات لا تعرفها عن محرك البحث الأشهر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ25، جاء تغيير شعاره الشهير، بإضافة رقم 25 ليصبح بارز ومتحرك على صفحته الرئيسية.

دئما ما يقوم جوجل بتغير شعاره وفقًا للأحداث العالمية، أو ذكرى ميلاد ووفاة المشاهير، ليتغير على هذا الأساس اليوم احتفالًا بعامه الـ25.

أرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني احتفالاً بذكري تأسيس جوجل، قال فيها إن "جوجل" قد تحولت من شركة ناشئة صغيرة إلى واحدة من أكبر وأكثر الشركات نفوذاً في العالم.

وأضاف بيشاي أن "جوجل" قد ساعدت المليارات من الناس حول العالم في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبابهم، بل بناء مستقبلهم، كما أشار إلى أن الشركة قد لعبت دوراً هاماً في تطوير التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستغير العالم في السنوات المقبلة.

يعد "جوجل" هو الموقع الأكثر زيارة في العالم، لتقديمه العديد من الخدمات الأخرى في أفضل 100 موقع ويب الأكثر زيارة، وكانت Google هي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في عام 2017 ولكنها تلقت انتقادات كبيرة تتعلق بقضايا مثل مخاوف الخصوصية، والتجنب الضريبي، ومكافحة الاحتكار، والرقابة، وحيادية البحث.

تم تصميم أول رسومات لشعار الصفحة الرئيسية من قبل لارى بيدج وسيرجى برين كرسالة حال تعطل الخادم أثناء حضورهما مهرجان بيرنينج مان فى عام 1998.

تسيطر جوجل على أرباح الإعلانات الرقمية وعبر الهواتف الذكية، إذ سيأتى ما يقرب من 50 مليار دولار أى ما يعادل 67٪ من صافى إيرادات الإعلانات الرقمية من جوجل.

فى أكتوبر 2016، أظهرت الإحصاءات أن جوجل يمتلك90.3 % من حصة السوق العالمية لمحركات البحث؛ اعتبارًا من يوليو 2017، أصبح يمتلك 86.8%.

توظف جوجل أكثر من 72 ألف شخص، ولا تزال جوجل توظف بيض وآسيويين وذكور، انخفضت نسبة موظفى جوجل البيض من 59٪ إلى 56٪ هذا العام، وارتفعت النسبة المئوية للموظفين الآسيويين من 32% إلى 35%.

وفقا لشركة جوجل، هناك مئات المليارات من صفحات الويب ضمن فهرس البحث، ويبلغ حجمها أكثر من 100,000,000 جيجابايت.

بدأت جوجل فى جراج سوزان وجسيكى، وأصبح الآن الرئيس التنفيذى لشركة يوتيوب، حيث تمتلك جوجل خمسة من أفضل 10 تطبيقات للهواتف الذكية فى أمريكا وهم يوتيوب و جوجل بلاى وخرائط جوجل و جى ميل وبحث جوجل.