شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق جوجل بودكاست ودمجه فى يوتيوب ميوزك .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه تطبيق Google Podcasts إلى إغلاق الخدمة العام المقبل، و كان التطبيق موجودًا منذ عام 2018 لكنه لم ينجح فى هذا النوع من التبني الجماعي الذي يتمتع به المنافسون Overcast وSpotify وApple Podcasts المحسّنة مؤخرًا.

وسيتم دمج الخدمة بأكملها في YouTube والتطبيق المصاحب لها YouTube Music ، وهذا بسبب أن يوتيوب هو بالفعل وجهة شائعة لمحبي البودكاست، ووفقًا للإحصائيات التي قدمتها شركة Edison Research ونشرتها Variety، فإن موقع YouTube يخدم 23 % من مستمعي البودكاست في الولايات المتحدة ، وفقا لتقرير engadget.

من ناحية أخرى، يمثل جوجل بودكاستس 4% فقط من المستمعين، على الرغم من وجود ملفات podcast مباشرة في الاسم ، وأعلن موقع YouTube أن عام 2024 سيشهد زيادة كبيرة في "استثماره في تجربة البودكاست"، مباشرة بعد أن تضع الشركة الأم Alphabet مسئوليتها على تطبيق Google المخصص، ويبدو أن YouTube Music سيحصل على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، من خلال "أدوات الإنشاء والتحليل القوية" القادمة بالإضافة إلى تحميلات RSS المبسطة لمنشئي البث الصوتي.

وتعد الشركة أيضًا بتوسيع القدرة على الاستماع إلى ملفات البودكاست في المزيد من المواقع، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة "في كل مكان يستهلك فيه مستمعو YouTube Music بالفعل المحتوى المفضل لديهم في الخلفية، وفي السيارة، وغير متصل بالإنترنت، والمزيد". بالإضافة إلى ذلك، ستأتي أدوات وإمكانات "يوتيوب فقط" الجديدة إلى ملفات البودكاست على يوتيوب ميوزيك، على الرغم من أن جوجل تظل حذرة بشأن التفاصيل.

أما بالنسبة لمستخدمي Google Podcasts الحاليين، فستكون هناك "أداة ترحيل بسيطة" للمساعدة في الانتقال إلى YouTube Music. ستتمكن أيضًا من إضافة خلاصات RSS للبودكاست يدويًا إلى مكتبة YouTube Music الخاصة بك. حتى أن الشركة أعلنت عن خيارات لإضافة اشتراكات البودكاست الحالية إلى المنصات المنافسة، إذا كنت تريد فقط البدء من جديد لا تزال Google تجمع التعليقات بشأن عملية الترحيل، لذا فإن بعض هذه الميزات عرضة للتغيير قبل العام المقبل.

وهذه ليست الخطوة الكبيرة الأولى التي تتخذها YouTube Music هذا العام لدعم بعض دولارات البودكاست الرائعة هذه، وفى شهر أبريل الماضى، أطلق التطبيق القدرة على مشاهدة ملفات البودكاست والاستماع إليها دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، على الرغم من أنك ستظل تعاني من الإعلانات التي لا نهاية لها للحصول على مساعدة أفضل.

وتعد ملفات البودكاست على YouTube Music كاملة الميزات بالفعل، مع إمكانية التنزيل دون الاتصال بالإنترنت وتشغيلها في الخلفية والقدرة على التبديل بين المحتوى الصوتي والمرئي على مكبرات الصوت الذكية.