شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور تصميم واجهة الدردشة على نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد تطبيق واتساب تصميم واجهة الدردشة على إصدار أندرويد، وذلك وفقًا للتفاصيل التي شاركها أحد متتبعي الميزات، تعمل خدمة الدردشة الشهيرة على تغيير بعض الألوان في التطبيق، وسيؤثر هذا التغيير أيضًا على كيفية ظهور التطبيق في الوضع المظلم.

وفي الوقت نفسه، يتم أيضًا تحديث بعض الرموز والأزرار الموجودة في التطبيق بألوان جديدة، يجري أيضًا العمل على إصدار مُعاد تصميمه من تطبيق واتساب لنظام التشغيل iOS، مع تغييرات مماثلة على الألوان والأيقونات في التطبيق، وفقاً لموقع gadgets360.

في الإصدار 2.23.20.10 من WhatsApp beta لنظام Android، رصد متتبع الميزات WABetaInfo نسخة محدثة من واجهة التطبيق التي لا تزال قيد التطوير بواسطة منصة الدردشة المملوكة لشركة Meta، وهذا يعني أنك لن تتمكن من تجربة الواجهة الجديدة، حتى إذا قمت بتثبيت أحدث إصدار من التطبيق.

تُظهر لقطات الشاشة التي نشرها متتبع الميزات أيضًا لونًا أخضر جديدًا قيد الاستخدام عبر التطبيق، وهو أكثر سطوعًا قليلاً من الحالي، ينطبق هذا على الوضعين الداكن والفاتح ويتضمن زر الإجراء العائم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة ونص واتساب في الجزء العلوي من التطبيق.

في الشهر الماضي، كشف متتبع الميزات أن واتساب كان يخطط لاستبدال الشريط الأخضر المميز في الجزء العلوي من التطبيق باللون الأبيض، مما يسمح لواجهة التطبيق بالتحول إلى اللون الأسود أو الرمادي في الوضع المظلم، وفي وقت سابق من هذا العام، نقل واتساب الدردشة والمكالمات وعلامات التبويب الأخرى إلى أسفل التطبيق على نظام أندرويد، لتتناسب مع وظائف التطبيق على نظام التشغيل iOS.