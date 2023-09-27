اطلاق ساعة Xiaomi Watch 2 Pro بنظام Wear OS مع Xiaomi Band 8

Xiaomi Watch 2 Pro ساعة شاومي الجديدة التي اطلقتها بشكل رسمي في مؤتمرها في برلين مصاحبة لهواتف شاومي الجديدة وسوار Xiaomi Band 8 الجديد، ساعة شاومي الجديدة هي اول ساعة من الشركة تصدر رسميًا بنظام Wear OS الذي تعمل على تطويره شركة جوجل، وللوهلة الأولى هذه الساعة بتصميم مُذهل جدًا ولوهلة أشعر بالغيرة من شاومي انها أطلقت ساعة بهذا التصميم مقارنة بساعتي الـGalaxy Watch 4، نتحدث سريعًا في هذا الخبر عن ساعة شاومي الجديدة وسعرها الرسمي.

ساعة Xiaomi Warch 2 Pro

ساعة جديدة أطلقتها شاومي في مؤتمرها في مدينة برلين يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر، وهي أول ساعات الشركة التي تحمل نظام التشغيل WearOS من جوجل، وتصدر بإصدارين واحد منهم هو إصدار الـBluetooth والثاني اصدار LTE بدعم شريحة محمول الكترونية eSIM لتستطيع استعمال الساعة بدون اتصال بالهاتف المحمول واجراء مكالماتك الهاتفية وارسال الرسائل بدون الحاجة للهاتف نفسه، ذلك مع شاشة دائرية بحجم 1.43 بوصة من نوع AMOLED بالطبع وبدقة 466×466 بسطوع يصل الى 600 شمعة وبها 20 وجه ساعة مُثبت مسبقًا.

كون ان الساعة تأتي بنظام Wear OS فهذا يعني عدد لا محدود من التطبيقات التي يمكنك تحميلها من على متجر Google Play مع العديد من الوظائف المختلفة والتحسينات التي يمكنك اضافتها على الساعة، هذا شيء تحدثنا عنه في مراجعتنا التفصيلية لساعة Samsung Galaxy Watch 4 بأن وجود متجر مثل Google Play يعني وجود امكانيات متنوعة وكبيرة اضافية على الساعة فهذا أمر ممتاز.

اما عن سائر المواصفات فالساعة تحمل معالج Qualcomm Snapdragon W5 + Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2GB وذاكرة تخزين داخلية 32GB بالإضافة الى GPS ثنائي النطاق مع Wifi وBluetooth 5.2 وNFC ومقاومة للماء والغبار حتى 5ATM وتزن 54.5 جرام بدون الـStrap.

شاومي توفر في هذه الساعة كل المزايا الصحية المختلفة مثل تتبع ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم مع دعم لاكثر من 150 وضع رياضي مختلف، كما انها تحمل مستشعرات Bioelectrical تُساعد في قراءة تركيب الجسم مثل الميزان الـInBody الذي تستعمله في الصيدليات والصالات الرياضية لتعرف تركيب جسمك من بين العضلات والدهون ونسبة الماء وخلافه.

سعر Xiaomi Watch 2 Pro

كما هو متوقع هذه ليست ساعة رخيصة الثمن بل هي سعر 270 يورو للنسخة الـBluetooth وبسعر 330 يورو لنسخة LTE وهذا أمر طبيعي بالنسبة لساعة تحمل مواصفات عديدة وقوية مثل هذه الساعة سواء على مستوى السوفتوير او مستوى العتاد نفسه او حتى المميزات، هي منافسة مباشرة لساعتي Galaxy Watch 6 وPixel Watch والمقارنة هنا تستدعي ان نجرب الساعات بالكامل لنستطيع الحكم على أي الساعات افضل، لكن بشكل عام من تجربتنا لـWear OS فهذه الساعات ممتازة للشراء، سواء ساعة شاومي او الساعات الأخرى.

سوار Xiaomi Band 8

مع ساعة Xiaomi Watch 2 Pro تصدر شاومي سوار Xiaomi Band 8 الجديد الخاص بها، هذا السوار كان قد تم اصداره في الصين في وقت مبكر هذا العام لكن لم تكن هناك معلومات كافية حوله، الآن السوار متوفر بشكل عالمي بنفس الشاشة ونفس تصميم سوار شاومي السابق الـBand 7 بشاشة AMOLED تشبه حبوب الدواء بدقة 490×192 بحجم 1.62 بوصة بسطوع يصل الى 600 شمعة كحد اقصى، يمكن ان تقول بأن هذا السوار هو شبيه سوار Xiaomi Band 7 بنفس المواصفات تقريبًا وبنفس المزايا الرياضية لكن بخيارات سوار أفضل

طريقة تركيب سوار باند 8 مختلفة عن باند 7 بأساور مختلفة تمامًا واكسسوارات افضل تجعل السوار ينتقل من على معصمك الى رأسك الى التعليق على الحذاء بناء على استعمالك له، فصار هناك دعم لأوضاع الجري تجعلك تضع السوار في قطعة مخصصة معلقًا على الحذاء للحصول على معلومات افضل من ناحية الجري والخطوة والسرعة والمسافة الى آخره، هذا شيء جديد وممتاز من شاومي ان يحمل السوار مميزات أعلى من الذي سبقه، شاومي لا تدخر وقتًا في تحسين منتجاتها وهذا أمر ممتاز

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