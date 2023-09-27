تكنولوجيا: ابل تبدأ في دفع تحديث macOS Sonoma لمستخدمي أجهزة ماك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع الإصدار الثابت من تحديث macOS Sonoma لمستخدمي أجهزة ماك المتوافقة، على أن يتوفر التحديث للتثبيت المجاني.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن تحديث macOS Sonoma للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر المطوريين WWDC 23، ومن ثم بدأت الشركة في توفير الإصدارات التجريبية من التحديث للمطوريين والمستخدمين لمعاينة المميزات الجديدة في هذا الإصدار.

واليوم يتوفر الإصدار الثابت من تحديث نظام التشغيل للتحميل المجاني على أجهزة ماك المتوافقة، والتي تشمل جهاز MacBook Air للعام 2018 والإصدارات اللاحقة، وأيضاً أجهزة MacBook Pro أو Mac mini، إلى جانب أجهزة iMac وMac Pro للعام 2019.

كما يشمل التحديث جهاز Mac Studio للعام 2023، وMac Pro للعام 2019، ويعد iMac Pro للعام 2017 أقدم إصدارات أجهزة Mac المتوافقة مع التحديث الجديد.

ويجلب macOS Sonoma مجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة للمستخدمين، حيث تتضمن واجهة النظام أدوات تفاعلية جديدة، مع ميزة جديدة لإجتماعات الفيديو.

كما يأتي التحديث بتحسينات في متصفح سفاري، حيث يتاح للمستخدمين الآن التصفح في الملفات، وأيضاً إمكانية إضافة صفحة من مواقع الإنترنت إلى dock لتجربة تحاكي إضافة تطبيق جديد لتجربة تصفح أكثر سلاسة.

أيضاً يدعم التحديث المستخدمين بنمط مخصص للألعاب، والذي يعمل على توظيف موارد الجهاز من وحدة المعالجة وكرت الشاشة لتعزيز تشغيل الألعاب بإنسيابية في حركة الإطارات، مع إستجابة سريعة في الإدخال، وأيضاً إتصال وإستجابة سريعة لسماعة AirPods اللاسلكية.

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