تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Xiaomi 14 Pro القادم بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة المميزة، ولقد رصد هاتف Xiaomi 14 Pro في منصة 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

بدأت العملاق الصيني شاومي في توثيق الجيل الجديد من هواتف Xiaomi 14 في الجهات المختصة إستعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد سجل هاتف Xiaomi 14 Pro في منصة 3C بنموذج رقم 23116PN5BC، على أن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 120W على غرار الإصدارات السابقة من السلسلة.

وتوضح التسريبات أن رصد هاتف Xiaomi 14 Pro في منصة 3C يؤكد على إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن السلسلة الجديدة، كما يؤكد على تخطي الإصدارات الجديدة إختبارات الجودة قبل إنطلاقها بشكل رسمي في الأسواق.

أيضاً أكدت التفاصيل السابقة على أن الإصدار الرئيسي من السلسلة Xiaomi 14 يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، وهي ترقية عن إصدار الشركة السابق Xiaomi 13.

ولقد أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن شاومي تخطط لكشف النقاب عن سلسلة Xiaomi 14 في حدث يعقد في شهر نوفمبر، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن رقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 3 في الحدث المقرر عقده في 24 من أكتوبر.

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