تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم سلسلة iPhone 16 بزر “Capture” الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأيفون، وتؤكد أحدث التسريبات على أن سلسلة iPhone 16 تأتي بزر جديد يعرف ب”Capture”.

كانت شركة ابل قد أطلقت هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بزر الأكشن الجديد الذي إستبدلت به زر كتم الصوتيات، والذي يدعم تنفيذ مزيد من الإجراءات في هاتف الأيفون.

ولقد أوضح تقرير جديد نشر عبر “MacRumors” أن هواتف iPhone 16 تأتي بتغيير أخر في التصميم مع زر جديد يعرف الآن من ابل برمز “Project Nova”.

وتشير التفاصيل إلى أن زر “Capture” يتميز بتصميم يدعم الإستجابة اللمسية لذا لن يدعم الزر الحركة الميكانيكية الفعلية، على أن يأتي الزر في الجانب الأيمن من إطار هاتف الأيفون إلى جانب زر التشغيل الرئيسي، كبديل للموقع الحالي لفتحة mmWave.

كما تعمل ابل على تغيير موقع فتحة mmWave إلى الجانب الأيسر من هاتف الأيفون إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الغرض من إضافة زر “Capture” في هواتف الأيفون، إلا أن هذا الزر يدعم قوة اللمس على غرار زر التشغيل الرئيسي في iPhone SE.

أيضاً على عكس زر الأكشن الذي يتوفر في إصدارات Pro فقط هذا العام، تخطط ابل لإضافة زر “Capture” في جميع إصدارات الشركة القادمة من سلسلة iPhone 16.

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