أفضل 7 حلول لـ خطأ فتح الراوبط في انستجرام للأندرويد..تطبيق الإنستجرام أحد أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي، والذي يُمكن من خلاله التواصل مع أصدقائك، وتلقي روابط لفيديو شاركه معك أحد أصدقائك على انستجرام، فماذا إن وجدت أنك قمت بفتح الرابط الخطأ؟ بأن تقوم بفتح الرابط ليتوجه بك إلى مسار خاطئ، فيديو مختلف عن الموجود في الرابط الأصلي، وتلك هي مشكلة خطأ فتح الروابط في انستجرام للأندرويد، وتاليًا سنوضح كيفية حل خطأ فتح الروابط في انستجرام للأندرويد.

أفضل 7 حلول لـ خطأ فتح الراوبط في انستجرام للأندرويد

وها نأتِ إلى الحلول الممكنة لـ خطأ فتح الروابط في انستجرام لنرى الحلول المقترحة وأيًا منها سيصيب معك!

إعادة فتح التطبيق

يمكن أن تكون المشكلة عبارة عن خطأ مفاجئ أثناء تهيئة تطبيق انستجرام، لذلك قم بإزالة التطبيق من الخلفية بعد الخروج منه، وإعادة فتحه من جديد من درج التطبيقات بشكلٍ اعتياديّ، ثم أعد مجددًا محاولتك لتقوم بفتح الرابط الذي تمت مشاركته معك لترى أيّ المسارات التي وجّهك إليها، فهل تم حل خطأ فتح الروابط في انستجرام حينئذٍ أم لا؟

مرر لأعلى ولأسفل

مرر لأعلى ولأسفل بحثًا عن الفيديو المقصود، فيمكن أن تتعرض لـ خطأ فتح الروابط في انستجرام، ولكن ليس بشكلٍ عميق، فيمكن أن تقوم بالتمرير لأسفل حينئذٍ للفيديو التالي أو لأعلى للفيديو السابق لترى ما إذا وجدت الفيديو المقصود أم لا، سترى حينئذٍ هل تم حل مشكلة خطأ فتح الراوبط في انستجرام أم لا في هاتفك الأندرويد.

فتح الرابط من المتصفح

إذا واجهك خطا فتح الراوبط في انستجرام، فحينئذٍ يمكن أن ننظر للعديد من الحلول ومنها أن تنتقل إلى المتصفح، قم بنسخ الرابط من انستجرام، واذهب به إلى المتصفح وقم بلصقه للتوجه إلى الفيديو، لتقوم بالتأكد من مسار الفيديو، هل فتح نفس الفيديو الذي يفتح في انستجرام؟ حينئذٍ فالغالب لا تواجه أي مشكلة، هل قام بفتح فيديو مختلف ووجدت أن هذا هو الفيديو الأصلي، حينئذٍ ما عليك هو أن تقوم باستخدام المتصفح مؤقتًا حتى تفوم بحل المشكلة!

مسح البيانات للتطبيق

مسح البيانات هو ما يُمكنك من إعادة تهيئة بيانات وملفات التطبيق الذي تواجه معه أية مشكلة، ككل التطبيقات فإن الإنستجرام يمكن أن يتعرض لتلف إحدى ملفاته المختزنة مؤقتًا، والتي تؤثر على آداء التطبيق حينئذٍ مما قد يؤدي إلى مشكلة خطأ فتح الروابط instagram، لذلك ما عليك هو التوجه لإعدادات تطبيق انستجرام، للقيام بحذف الملفات المؤقتة لترى ما إذا تم حل خطأ فتح الراوبط في انستجرام أم لا.

فرض الإيقاف

فرض الإيقاف هو ما يُمكنك من إعادة تشغيل التطبيق بعد إيقاف تأثيره بشكلٍ عام على الهاتف، حيث فرض الإيقاف بمعناه هو أن تفرض إيقاف التطبيق عن أي عملية يقوم من خلالها بالتأثير على الهاتف أو يقوم الهاتف بالتأثير عليه، بعد أن تقوم بفرض الإيقاف..قم بالتوجه لفتح انستجرام، يُمكنك ذلك من خلال إعادة تشغيل التطبيق من الواجهة بشكلٍ طبيعي، لترى ما إذا تم حل خطأ فتح الراوبط في انستجرام أم لا.

إعادة تسجيل الدخول للإنستجرام

أحيانًا قد تتعرض لمشكلة في أحد تطبيقات جوجل أو تطبيقات التواصل الإجتماعي..وتكون المشكلة تحديدًا في تسجيل الدخول، في حسابك الذي قمت بتسجيل الدخول به على التطبيق، فقد تحدث تلك الأعطال أحيانًا..لذلك قم بتسجيل الخروج من حسابك، والدخول إليه مجددًا من جديد، لترى ما إذا تم حل مشكلة خطأ فتح الراوبط في انستجرام.

تحديث تطبيق انستجرام

دومًا ننصح بتحديث التطبيق عند مواجهة أية مشكلة، فإن حدثت أي مشكلة متعلقة بالتطبيق وتم تحديدها كمشكلة عامة لدى عديد من المستخدمين، حينئذٍ يمكن ضبط المشكلة وإصلاحها من خلال الشركة المطورة من خلال إرسال تحديث يحل المشكلة إلى المستخدمين..لذلك قم بتحديث انستجرام لترى ما إذا تم حل خطأ فتح الراوبط في انستجرام.