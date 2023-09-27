شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقرر إلغاء خطط إصدار نسخة أقل تكلفة من Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمحلل شركة أبل "Ming-Chi Kuo"، قد تقرر إلغاء خططها لإنتاج نسخة أقل تكلفة من سماعة الرأس Apple Vision Pro، حيث كانت هناك شائعات متعددة عن إصدار طراز منخفض التكلفة فى وقت ما فى عام 2025، لكن هذا قد لا يحدث.

ولا يقدم Kuo سببًا وراء إلغاء سماعات الرأس منخفضة التكلفة، لكنه يقول إنه ما لم تخفض شركة Apple التكلفة بشكل كبير، فقد لا يحدث نمو كبير في شحنات Vision Pro في عام 2025، ويتوقع Kuo أن تقوم Apple بشحن ما يقرب من 400000 وحدة إلى 600 ألف سماعة رأس في عام 2024، ويقول إنه على الرغم من أنها ستوفر "تجربة ممتازة"، إلا أنها قد تستغرق "وقتًا أطول مما يتوقع السوق" لتصبح المنتج الأفضل التالي لشركة Apple.

ومن المتوقع أن تدخل نسخة الجيل الثانى من ‌Apple Vision Pro‌ حيز الإنتاج الضخم بحلول النصف الأول من عام 2027 "على أبعد تقدير"، ويقول Kuo إنه من المحتمل ألا تكون هناك تحديثات للأجهزة لـ Vision Pro حتى ذلك الحين، وفقاً لموقع macrumors.

واقترحت كل من The Information وBloomberg أن شركة Apple تعمل على إصدار أكثر بأسعار معقولة من سماعة الرأس ‌Apple Vision Pro‌، وسيتم تسعير النسخة الأولية بمبلغ 3500 دولار، مما سيجعلها بعيدة عن متناول العديد من عملاء Apple.

وقالت الشائعات إن شركة آبل تعمل على تطوير نموذج صديق للميزانية يمكن أن يكون أقرب في السعر إلى iPhone، ولكن نظرًا للسعر المرتفع للنموذج الحالى، فمن غير الواضح مدى السرعة التى يمكن أن تتمكن بها شركة Apple من خفض تكاليف المكونات، إذا استمرت شركة آبل بالفعل فى العمل على طراز أكثر بأسعار معقولة، فيمكن أن تتميز بشاشات داخلية ذات دقة أقل ومواد بناء أرخص.