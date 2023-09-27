شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق نظامًا للتنبيه بالهزات الأرضية فى الهند لأجهزة أندوريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق نظام الإنذار بالزلازل لأجهزة أندوريد Android في الهند.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن النظام يستخدم مستشعرات الهواتف الذكية، والتي يمكن أن تعمل كمقاييس زلازل صغيرة واكتشاف الهزات.



وقالت "جوجل" إن النظام، الذي تم تطويره بالتشاور من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) والمركز الوطني لعلم الزلازل (NSC)، سيوفر تنبيهات مبكرة بالزلازل لمستخدمي Android في منطقة من المحتمل أن تتأثر، وستكون هذه التنبيهات متاحة باللغات الهندية المحلية المدعومة بنظام Android.