شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Resident Evil Village تصل لهواتف iPhone 15 Pro فى 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Resident Evil Village عبارة عن قصة رعب مؤرقة من بطولة سيدة مصاصة دماء طويلة جدًا وأنيقة (وبعض الوحوش الأخرى بالتأكيد)، وبحسب التقارير فمن المنتظر أن تصل إلى هواتف iPhone 15 Pro وPro Max في 30 أكتوبر.

كما ستصل إلى طرازي M1 وM2 من السلسلة، iPad Pro وiPad Air في نفس اليوم، وتبلغ تكلفة اللعبة الأساسية 40 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة المحتوى القابل للتنزيل الخاص بـ Winters’ Expansionحوالي 20 دولارًا إضافيًا.

وقد صدرت Resident Evil Village في الأصل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S في عام 2021، وأصبحت محكًا ثقافيًا لقصة مزج الوحوش، وتتضمن اللعبة مخلوقات مستذئبة، ورجل سمكة متحول، وزعيم طائفة قاتلة، وأعداء متقيحين يشبهون الزومبي، على الرغم من أن نجمها البارز كان الكونتيسة ألسينا ديميتريسكو. إنها شريرة طويلة القامة بشكل استثنائي، أوندد، ذات أصابع حلاقة تقود ثلاثية من بنات مصاصي الدماء، وهي ببساطة رائعة.

كما وصلت Village على نظام Mac في عام 2022، وكشفت Apple عن إصدارات iPhone وiPad خلال حدث iPhone السنوي في 12 سبتمبر 2023، لكنها لم تشارك تاريخ الإصدار في ذلك الوقت، وقدمت Capcom التاريخ على موقعها هذا الأسبوع، ومن المقرر أيضًا أن تصل النسخة الجديدة من Resident Evil 4، والتي وصلت إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم هذا العام، إلى أجهزة Apple المحمولة في عام 2023، ولكن لم يتم تأكيد أي تاريخ حتى الآن.

الألعاب الأخرى القادمة إلى iPhone 15 Pro – بفضل مجموعة شرائح A17 Pro الجديدة – تشمل Death Stranding وAssassin's Creed Mirage، ومن المقرر أن يتم إصدار لعبة Death Stranding هذا العام، بينما من المقرر إصدار لعبة Mirage في أوائل عام 2024.