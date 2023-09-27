تكنولوجيا: Logitech تطلق كرسي الألعاب بتصميم قابل للطي يحاكي سيارات السباق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Logitech عن كرسي الألعاب الجديد “Playseat Challenge X – Logitech G” الذي يأتي بتصميم يحاكي سيارات السباق وسعر 299 دولار.

تتوسع Logitech بمنتجاتها التي تستهدف دعم المستخدمين في الألعاب والتي تشمل لوحات المفاتيح، الفارة، والكاميرات، وغيرها من المنتجات التي تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين في الفترة الأخيرة.

ولقد أضافت Logitech لقاعدة المنتجات المطورة للألعاب الإصدار الجديد “Playseat Challenge X – Logitech G” المميز بتصميم قابل للطي لتعديل حجم الكرسي بما يتوافق مع التجربة المفضلة للمستخدم.

ولقد طور هذا الإصدار من كرسي الألعاب لمحاكاة سيارات السباق بتصميم خفيف، والذي يدعم المستخدمين من المبتدئين أو المحترفين بأفضل آداء.

أيضاً أكدت الشركة على أن الكرسي مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما طور لدعم المستخدم بتجربة مريحة في تجربة ألعاب طويلة.

وتدعم عجلة القيادة في الكرسي تعديل الإنحناء لتتوافق مع المستخدم، هذا إلى جانب إمكانية تعديل موقع وحدات الفرامل والوقود بما يتوافق مع التجربة المفضلة للمستخدم.

ومن المقرر أن يتوفر Playseat Challenge X – Logitech G بسعر 299 دولار أو 299 يورو في منافذ البيع الكبيرة أو موقع الشركة الرسمي LogitechG.com.

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