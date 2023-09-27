تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة الألعاب المنحنية AOC AGON CG27G2S/BK

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AOC اليوم عن شاشة الألعاب المنحنية AGON CG27G2S/BK التي تتميز بمعدل تحديث 165 Hz، وتنطلق بسعر 250 يورو.

تتميز شاشة الألعاب AOC AGON CG27G2S/BK بلوحات VA وحجم 27 إنش، وإنحناء 1500R، كما تأتي الشاشة بتصميم نهائي معتم لخفض الومضات والإنعكاسات في الألعاب.

أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث 165 Hz، وإستجابة سريعة عند 4 مللي ثانية في GtG، أو 1 مللي ثانية في MPRT، وتدعم الشاشة تقنية Adaptive Sync.

كما تدعم شاشة AGON CG27G2S/BK دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، بكثافة عرض 109 بيكسل لكل إنش، أيضاً تأتي الشاشة بأبعاد 16:9، وتدعم تباين 3000:1.

وفي دقة الألوان تدعم AOC الشاشة بتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 90%، مع سطوع 250 nit، كما تأتي AGON CG27G2S/BK بتقنية “Flicker-Free”، وتدعم خفض إنبعاث الإضاءة الزرقاء لحماية العين.

كما تدعم AOC الشاشة بمنافذ HDMI 2.0، وDisplayPort 1.4، ومدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً تأتي الشاشة بحامل لدعم ضبط الشاشة من الإرتفاع حتى 130مم أو الإمالة، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بسعر 249 يورو عبر الموقع الرسمي للشركة.

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