شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السبب وراء ارتفاع درجة حرارة iphone 15 pro.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق iPhone 15 Pro يوم الجمعة، ظهرت تقارير ترصد مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، وفى منشور جديد، قال المحلل Ming-Chi Kuo إن هذه المشاكل ليست بسبب شريحة 3nm A17 Pro بل بسبب "التسويات التى تم إجراؤها فى النظام الحرارى".

شريحة A17 Pro الموجودة داخل iPhone 15 Pro هى أول معالج 3 نانومتر من Apple وTSMC، وقد أدى هذا إلى تكهنات بأن تقنية 3 نانومتر الجديدة هي المسؤولة عن مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك، ما يقوله Kuo هو أن المشاكل ترجع إلى التغييرات التي أجرتها شركة Apple لاستيعاب التحول إلى التيتانيوم وجعل طرازات iPhone 15 Pro أخف وزنًا من سابقاتها، وفقاً لموقع gadgets360.

ويكتب كو: يشير الاستطلاع الذي أجريته إلى أن مشكلات ارتفاع درجة حرارة سلسلة iPhone 15 Pro لا علاقة لها بعقدة TSMC المتقدمة مقاس 3 نانومتر، السبب الرئيسي هو على الأرجح التنازلات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة الحرارية.

ويتوقع كو أن شركة آبل ستكون قادرة على معالجة هذه المشاكل من خلال تحديثات البرامج، ومع ذلك، قد تواجه شركة Apple صعوبة في إجراء الكثير من التحسينات دون المساس بأداء الشريحة أيضًا.

ومن المتوقع أن تقوم شركة Apple بمعالجة هذا الأمر من خلال تحديثات البرامج، ولكن التحسينات قد تكون محدودة ما لم تقم Apple بتخفيض أداء المعالج، إذا لم تعالج Apple هذه المشكلة بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الشحنات على مدار دورة حياة المنتج لسلسلة iPhone 15 Pro.