شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطرح ميزات جديدة للقصص أبرزها تفاعلات الملصقات والموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تليجرام عن بعض الوظائف الإضافية لميزة القصص الخاصة بها، مثل وسائط العرض مرة واحدة والتفاعلات والموسيقى في القصص لتعزيز تجربة المستخدم أثناء مشاركة التحديثات عبر القصص.

إليك جميع الميزات الإضافية الجديدة القادمة إلى Telegram Stories

أعلن تطبيق المراسلة السحابي أنه يمكن لمستخدمي تليجرام منح قنواتهم المفضلة القدرة على نشر القصص من خلال منحهم التعزيزات.

يتضمن Telegram Premium دفعة واحدة يمكن تخصيصها لأي قناة، حيث يرتفع مستوى القنوات كلما حصلت على المزيد من التعزيزات - ولكل مستوى، يمكن للمسؤولين نشر قصة إضافية واحدة يوميًا في خلاصات قصص المشتركين لديهم.

ويتمتع مستخدمو تليجرام بالتحكم في تحديد القنوات التي يرغبون في رؤية التحديثات عبر القصص، كما تظل التعزيزات على القناة ما لم يقرر المستخدمون نقلها إلى مكان آخر.

يمكن للقنوات أن تطلب من المشتركين التعزيزات باستخدام رابط خاص، كما يمكن لكل من المستخدمين والقنوات إضافة ملصقات التفاعل إلى قصصهم، مما يسمح للمشاهدين بالرد بمزيد من الرموز التعبيرية بنقرة واحدة فقط.

تعرض القصص التي تنشرها القنوات عدادات ردود الفعل، مما يوضح عدد الأشخاص الذين اختاروا كل عاطفة، ولإضافة ملصق تفاعل، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق الرمز الموجود في لوحة الملصقات، ثم اختيار رمز تعبيري من بين عشرات الخيارات الموجودة في النافذة.

كذلك يمكن للمشتركين المميزين استخدام أي من الرموز التعبيرية الخاصة بهم أيضًا. يمكن للجميع إضافة ملصق تفاعل واحد لكل قصة، بينما يستطيع المستخدمون المميزون إضافة ما يصل إلى 5 ملصقات.





الموسيقى في القصصيمكنك استخدام الموسيقى في قصص تليجرام الخاصة بك، من لوحة الملصقات، يحتاج المستخدمون إلى النقر على "الصوت" وتحديد ملف، ثم ضبط المسار لتحديد أي قسم.

في قصص الفيديو، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالصوت الأصلي وكذلك نقل المسار الصوتي المضاف إلى أي نقطة.





عرض مرة واحدة وسائل الإعلام

قدمت تليجرام أيضًا ميزة عرض الوسائط مرة واحدة إلى القصص. في أي محادثة فردية، يتيح النقر فوق محرر الوسائط للمستخدمين اختيار المدة التي ستظل فيها الصورة أو الفيديو مرئية بعد الفتح - من عرض مرة واحدة إلى 30 ثانية.

يتم حذف وسائط العرض مرة واحدة نهائيًا من الدردشة عندما يفتحها المستلم.

كما هو الحال مع جميع الوسائط ذاتية التدمير، لن يعمل حفظ لقطات الشاشة والتقاطها مع الوسائط التي يتم عرضها مرة واحدة.