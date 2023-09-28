شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا أبرز ما كشفت عنه Meta فى مؤتمرها للمطورين.. من نظارة Quest 3 لـ Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت Meta للتو خطابها الرئيسى Connect 2023، وكما وعدت، كان لدى الشركة الكثير لمشاركته حول سماعة الرأس Meta Quest 3، كما أعلنت عن أحدث زوج من النظارات الذكية التى ابتكرتها بالتعاون مع إحدى شركات النظارات الشهيرة، وفى تحول صادم للأحداث، كان لدى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Meta، أيضًا بعض تحديثات الذكاء الاصطناعى لمناقشتها.

عرضت Meta لأول مرة Quest 3 فى يونيو لاستباق إعلان Apple عن Vision Pro، ومع ذلك، كان علينا أن ننتظر بضعة أشهر للحصول على كافة التفاصيل حول سماعة الواقع المختلط من Meta (والتى كان لدينا بالفعل بعض الوقت العملى عليها).

وتتمتع Meta Quest 3 بميزة المرور بالألوان الكاملة وهو قادر على مزج عناصر الواقع المعزز فى محيطك المادى، وهى أول جهاز استهلاكى يعمل على شريحة Snapdragon XR2 Gen 2 من Qualcomm، وتدعى شركة Meta أنها توفر ضعف أداء Quest 2، وتوقع دقة أعلى وعمق مجال أكبر، لكن معدل التحديث يظل كما هو عند 90 هرتز.



Meta Quest 3

ويجب أن يكون الطراز الأحدث أكثر راحة لأولئك الذين يرتدون النظارات (مرحبًا) ويوجد قرص لضبط المسافة بين الحدقتين، وقد قامت Meta بتجديد وحدات تحكم Quest من خلال إضافة ردود فعل لمسية والتخلص من حلقات التتبع - وتقول إن أجهزة الاستشعار الجديدة يمكنها التعامل مع التتبع بدلاً من ذلك.

وإلى جانب مجموعة من ألعاب وتجارب الواقع الافتراضى الأصلية التى هى فى الطريق، سيحصل Quest 3 على دعم Xbox Cloud Gaming فى ديسمبر، يمكنك استخدام سماعة الرأس لإنجاز بعض الأعمال، إذا كنت ترغب فى ذلك، وستكون تطبيقات Microsoft 365 متاحة على Quest بحلول نهاية العام، وستتمكن قريبًا من الوصول إلى Windows على سماعات الرأس.

الطلبات المسبقة لـ Meta Quest 3 مفتوحة الآن، ويبدأ بسعر 500 دولار للإصدار الذى تبلغ سعته التخزينية 128 جيجابايت، وستحتاج إلى دفع ما يصل إلى 650 دولارًا للإصدار الذى يحتوى على مساحة تخزين مضاعفة، ويأتى طراز 512 جيجابايت مع نسخة تجريبية مدتها ستة أشهر من Meta Quest+، ولفترة محدودة، تقوم الشركة بتجميع Asgard's Wrath 2 مع كلا الإصدارين، وستكون سماعة الرأس متاحة فى 10 أكتوبر.

كان لدى Meta جهاز آخر لعرضه فى Connect، حيث تعاونت مع إحدى شركات النظارات الشهيرة لتصنيع مجموعة أخرى من النظارات الذكية، وتوفر نظارات Ray-Ban Meta الذكية التى تحمل عنوانًا مبتكرًا مواصفات محسنة بشكل كبير ، وهناك كاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل يمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا فى الثانية.

وهناك حد زمنى قدره 60 ثانية لالتقاط الفيديو، ولكن هذا يعمل بشكل جيد جدًا مع Instagram Stories. تحتوى النظارات أيضًا على مساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت، كما يوجد 5 ميكروفونات يمكنها التقاط الصوت المكاني. مكبرات الصوت أعلى وتسرب ضوضاء أقل. وفى الوقت نفسه، هناك خيار تصميم الإطار الثانى وتبدو علبة الشحن مثل الحقيبة الواقية العادية من Ray-Ban.

الطلبات المسبقة لنظارات Ray-Ban Meta الذكية مفتوحة اليوم. يبدأ سعرها من 299 دولارًا وسيتم شحن الجهاز فى 17 أكتوبر.



Ray-Ban Meta Smart Glasses

ليس هناك مفر من الذكاء الاصطناعى فى عام 2023، لذلك بالطبع كان لدى Meta بعض التحديثات على هذه الجبهة، وقد بدأت الشركة فى تقديم بضع عشرات من شخصيات الدردشة الآلية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى والتى تم التعبير عنها بواسطة شخصيات مشهورة (حرفيًا، فى بعض الحالات).

وسيكون مساعد الذكاء الاصطناعى الجديد، Meta AI، الخاص بالعلامة التجارية، متاحًا على منصات بما فى ذلك WhatsApp وMessenger وInstagram والأجهزة الجديدة.

وفى الوقت نفسه، أصبح تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعى فى طريقه إلى Instagram، وتتمكن من تغيير مظهر الصور، على سبيل المثال، بمنحها مظهر لوحة مائية. ستتوفر قريبًا ميزة شاشة خضراء تعمل بالذكاء الاصطناعى تشبه تلك التى كشف عنها موقع YouTube للتو. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الملصقات التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى فى Instagram وWhatsApp وMessenger وFacebook Stories.