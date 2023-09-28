شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح "بوتات دردشة" جديدة إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Meta، مجموعة من الروبوتات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات المراسلة الخاصة بها، بما في ذلك WhatsApp وMessenger وInstagram، لكنها متاحة لمستخدمين محددين في الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم.

وبحسب الشركة فإحدهما عبارة عن مساعد للذكاء الاصطناعي يسمى Meta AI، والذي يشبه بشكل استثنائي برامج الدردشة مثل ChatGPT من OpenAI وAnthropic's Claude 2. Meta AI - والتي ستأتي قريبًا إلى سماعة الرأس Quest 3 VR التي أعلنت عنها Meta مؤخرًا.

وقال مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا على خشبة المسرح في مؤتمر Meta's Connect اليوم - يمكن أن يساعد في التخطيط لرحلة مع الأصدقاء في دردشة جماعية، والإجابة على أسئلة المعرفة العامة والبحث في الإنترنت عبر Bing من Microsoft لتقديم نتائج الويب في الوقت الفعلي.

ولا يمكن لهذا المراسل إلا أن يتم تذكيره بـ M، مساعد فيسبوك الافتراضي المشؤوم الذي يمكنه أداء مهام مثل وضع الخطط، وأتمتة المدفوعات وإجراء مكالمة هاتفية نيابة عن المستخدم، لم يكن M متاحًا إلا لحوالي 2000 شخص يعيشون في كاليفورنيا ويعانون من إهمال التنمية، لكن Meta AI، المدعوم بنموذج لغة كبير "مصمم خصيصًا"، من المقرر أن يحصل على إصدار أوسع بكثير.

ووعلى عكس M، الذي اعتمد جزئيًا على فريق من البشر لتلبية الطلبات، فإن Meta AI آلي بالكامل، مع نموذج يمكنه الرجوع إلى المحادثات السابقة وتم ضبطه لتقديم إجابات "موجزة للغاية"، وربما سيحدث ذلك فرقا.

وتقول ميتا إنه يمكن استدعاء Meta AI في أي محادثة، ومثل ChatGPT، يمكنه إنشاء صور ذات علامة مائية تستفيد من نموذج تحويل النص إلى صورة يسمى Emu، الذي طوره قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي في Meta.