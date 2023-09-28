شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح ملصقات ذكاء اصطناعى إبداعية لتطبيقاتها المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث Meta Connect اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن ملصقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية ستأتي إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بـ Meta، وستسمح هذه الميزة، المدعومة بنموذجها الأساسي الجديد لتوليد الصور، Emu، للمستخدمين بإنشاء ملصقات ذكاء اصطناعي فريدة في غضون ثوانٍ عبر تطبيقات Meta بما في ذلك WhatsApp وMessenger وInstagram وحتى Facebook Stories.

وقال زوكربيرج: "يرسل الناس كل يوم مئات الملايين من الملصقات للتعبير عن الأشياء في المحادثات"، "وكل محادثة مختلفة قليلاً وتريد التعبير عن مشاعر مختلفة بمهارة. لكن اليوم ليس لدينا سوى رقم ثابت – ولكن مع Emu الآن لديك القدرة على كتابة ما تريد.

وقد خضعت الملصقات للاختبار الداخلي في Meta، ويتم الآن نشرها على نطاق واسع عبر تطبيقات Meta، بالإضافة إلى أدوات تحرير الذكاء الاصطناعي القادمة إلى Instagram، ولاستخدام الملصقات، يمكنك الكتابة في مربع نص يتضمن بالضبط نوع الصور التي تريد رؤيتها، وتم عرض هذه الميزة في تطبيق واتساب.

وتقول الشركة إن الميزة ستكون متاحة في البداية لمستخدمي اللغة الإنجليزية وسيبدأ طرحها خلال الشهر المقبل، وفيما يتعلق بأدوات التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي، أجرى زوكربيرج تعديلات تجريبية على صورة طفله بالإضافة إلى صورة كلبه Beast، حيث استخدم الذكاء الاصطناعي للتحول إلى أنماط الأوريجامي والخياطة المتقاطعة.

وتقول Meta أنه ستتمكن قريبًا من تحويل صورك أو المشاركة في إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع الأصدقاء. ستتوفر هاتان الميزتان الجديدتان – إعادة التصميم والخلفية – قريبًا على Instagram، مدعومتين أيضًا بتقنية Emu.

وأوضح ميتا أن ميزة Restyle تتيح لك إعادة تصور الأنماط المرئية للصورة - كما هو الحال مع التعديلات على صورة الكلب - عن طريق كتابة مطالبات مثل "ألوان مائية" أو حتى مطالبة أكثر تفصيلاً مثل "ملصق من المجلات والصحف والحواف الممزقة". في مشاركة مدونة.