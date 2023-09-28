شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكرى 25 لإنشاء Google .. رحلة محرك بحث غيّر شكل العالم وتفكير سكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مشهد التكنولوجيا دائم التطور، يبرز اسم واحد كمنارة للابتكار والتغيير "Google"، فمنذ بداياته المتواضعة كمحرك بحث، تطور Google ليصبح قوة عالمية تعمل على إعادة تشكيل الصناعات وتحسين الحياة وتغيير الطريقة التي ننظر بها إلى العالم، وبينما احتفلت جوجل أمس بالذكرى 25 لإنشائها، فهذا يجعلنا نبحث في كيفية تغيير هذا العملاق التكنولوجي للعالم.





ولادة عملاق البحث

وأحدث إدخال خوارزمية PageRank من Google ثورة في البحث على الويب، لقد زود المستخدمين بنتائج أكثر دقة وأهمية من أي وقت مضى، لقد ولت أيام غربلة المواقع غير ذات الصلة؛ لقد جعل محرك بحث Google العثور على المعلومات أمراً سهلاً.





الابتكار وراء البحث

نظام التشغيل Android: يعمل نظام التشغيل Android من Google على تشغيل غالبية الهواتف الذكية على مستوى العالم، مما يجعل التكنولوجيا في متناول مليارات الأشخاص. لقد غيّر طريقة تواصلنا وعملنا والوصول إلى المعلومات.

خرائط جوجل: أصبح التنقل حول العالم أسهل وأكثر كفاءة بفضل خرائط جوجل. فهو لم يغير طريقة سفرنا فحسب، بل أثر أيضًا على الأعمال التجارية والخدمات اللوجستية والتخطيط الحضري.

ترجمة جوجل: من خلال كسر حواجز اللغة، جعلت خدمة ترجمة جوجل التواصل العالمي سلسًا. لقد فتحت أبوابًا للتبادل الثقافي والتعاون عبر الحدود.

يوتيوب: أدى استحواذ جوجل على موقع يوتيوب في عام 2006 إلى تغيير الطريقة التي نستهلك بها محتوى الفيديو. لقد أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الترفيه والتعليم والتفاعل الاجتماعي.

الذكاء الاصطناعي: تتصدر شركة Google أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال مشاريع مثل DeepMind ودمج الذكاء الاصطناعي في المنتجات اليومية. تتمتع التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحية والنقل وغير ذلك الكثير.

Google Workspace: أعادت Google Workspace، المعروفة سابقًا باسم G Suite، تعريف أدوات الإنتاجية والتعاون، مما يتيح العمل عن بُعد ويعزز الكفاءة للشركات والأفراد على حدٍ سواء.

المبادرات الخضراء: تعد Google شركة رائدة في مجال الاستدامة، حيث تلتزم بالعمل بدون الكربون بحلول عام 2030 وتصبح أكبر شركة مشترية للطاقة المتجددة في العالم. ويؤثر هذا الالتزام على صناعة التكنولوجيا لإعطاء الأولوية للمسئولية البيئية.





التأثير العالمي والمسئولية

- لقد غيرت لغتنا، أصبح Google فعلًا في العديد من اللغات، ويعني البحث عن شيء ما عبر الإنترنت باستخدام Google أو أي محرك بحث آخر، فوفقًا لقاموس أوكسفورد الإنجليزي، تم استخدام كلمة "google" لأول مرة كفعل في عام 1998، وهو نفس العام الذي تأسست فيه الشركة.

- لقد غيرت أدمغتنا، أشارت بعض الدراسات إلى أن جوجل وتقنيات الإنترنت الأخرى قد غيرت طريقة تفكيرنا وتذكرنا وتعلمنا، على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الأشخاص يميلون إلى نسيان المعلومات التي يمكنهم العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت، ويعتمدون على الإنترنت كمصدر للذاكرة الخارجية.

- لقد استولى على هواتفنا المحمولة، يعد نظام التشغيل Android من Google هو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يعمل على تشغيل أكثر من 80% من الهواتف الذكية اعتبارًا من عام 2020³. يوفر Android للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات وتطبيقات Google، مثل Gmail والخرائط والصور وChrome والمزيد. تمتلك Google أيضًا موقع YouTube، أكبر منصة لمشاركة مقاطع الفيديو في العالم، والتي تضم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.

- لقد أحدث تحولاً في الطريقة التي نستخدم بها البريد الإلكتروني، حيث أحدث Gmail، الذي تم إطلاقه في عام 2004، ثورة في البريد الإلكتروني من خلال تزويد المستخدمين بكمية كبيرة من مساحة التخزين المجانية، وواجهة سريعة وسهلة الاستخدام، وميزات بحث وتصفية قوية. قدم Gmail أيضًا ابتكارات مثل المحادثات المترابطة والتصنيفات وعلامات التبويب والردود الذكية. اليوم، لدى Gmail أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط.

- غير الطريقة التى نتعاون بها، حيث تعد المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google تطبيقات قائمة على السحابة تتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت، تتيح هذه الأدوات التعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار والوصول من أي جهاز. يوفر Google Drive، الذي تم إطلاقه في عام 2012، للمستخدمين مساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 15 جيجابايت لتخزين ومزامنة ملفاتهم عبر الأجهزة.

- لقد سمح لنا بالسفر حول العالم من مكاتبنا، Google Earth، الذي تم إطلاقه في عام 2005، عبارة عن كرة أرضية افتراضية تتيح للمستخدمين استكشاف أي مكان على الأرض باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط والتضاريس والمباني ثلاثية الأبعاد.

ويمكن للمستخدمين أيضًا عرض الصور على مستوى الشارع باستخدام Google Street View، الذي يغطي أكثر من 10 ملايين ميل من الطرق في أكثر من 80 دولة، خرائط جوجل، التي تم إطلاقها في عام 2005، هي خدمة رسم خرائط على الويب توفر الاتجاهات ومعلومات حركة المرور وخيارات النقل العام وقوائم الأنشطة التجارية لملايين المواقع حول العالم.

- لقد أضفى طابعاً ديمقراطياً على الوصول إلى المعلومات، حيث تتمثل مهمة Google في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا. من خلال فهرسة مليارات صفحات الويب وتوفير نتائج بحث سريعة وذات صلة، مكّن Google أي شخص لديه اتصال بالإنترنت من العثور على أي معلومات يحتاج إليها تقريبًا، وتدعم Google أيضًا العديد من المبادرات لتعزيز المعرفة الرقمية والتعليم والشمول، مثل Google Scholar وGoogle Books وGoogle Arts & Culture وGoogle for Education.