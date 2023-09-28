شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأردن للأمن السيبراني تبحث حماية الأمن الوطني للدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أعمال قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني بمشاركة عربية ودولية واسعة، وبحث المشاركون في جلسات وورش العمل القمة على مدى 3 أيام، الجوانب المتعددة للتعاون السيبراني الدولي، بهدف حماية الأمن الوطني للدول.

كما تطرقت النقاشات إلى مختلف سبل وفرص التعاون الممكنة على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية بين الدول والمنظمات، في سياق مواجهة التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي.

وناقش المشاركون مجموعة واسعة ومتنوعة من الموضوعات الحيوية، مثل أثر وأهمية قوانين خصوصية البيانات والتحديات المتعلقة بحوكمة الأمن السيبراني وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والأمان.

التصدي للهجمات السيبرانية

وركزت الجلسات التفاعلية والعروض التقديمية على أهمية فهم تأثيرات الهجمات السيبرانية وكيفية التصدي لها، في حين جرى التطرق إلى التحديات المرتبطة بحوكمة الأمن السيبراني.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تبني الأمان السيبراني كأولوية استراتيجية، وتبادل الآراء والأفكار حول إيجاد التوازن المثالي بين الأمان والابتكار.

وناقشت جلسات القمة أيضًا، رؤية بناء مدن ذكية وآمنة وتوجهات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الدفاع والتعافي من التهديدات السيبرانية، وكذلك التأثير المحتمل لشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء على أطر الأمان السيبراني.

وتطرقت النقاشات، إلى قوانين خصوصية البيانات والاستعداد للامتثال لها، مع العقوبات المفروضة لعدم الامتثال والتحديات والمخاطر المرتبطة بالامتثال لتلك القوانين.