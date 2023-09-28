شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إخفاء صورك فى الأيفون دون استخدام تطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحتوي جهاز iPhone الخاص بك على صور لا تريد حذفها، ولكن لسبب ما (الخصوصية)، فإنك أيضًا لا تريد أن تظهر في معرض الصور الخاصة بك.

يمكنك إخفاء أي من تلك الصور في جهاز iPhone الخاص بك دون الحاجة إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، لقد وفرت Apple في الأصل خيارًا يتيح لك إخفاء صورك في جهاز iPhone الخاص بك، للتأكد من أن صورك لن تكون مرئية لأي شخص.

سمحت شركة Apple للمستخدمين بإخفاء الصور من مكتبة الصور الخاصة بهم، لكن الصور المخفية كانت جزءًا من ألبوم "مخفى" كان لا يزال مرئيًا في قسم الألبومات في تطبيق الصور، وتم تحديث هذه التجربة مع إصدار iOS 14 العام الماضي.

كيفية إخفاء الصور في iPhoneدون استخدام تطبيق طرف ثالث:

1- افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone الخاص بك.

2- حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد إخفاءه، يمكنك أيضًا اختيار صور أو مقاطع فيديو متعددة من خلال الضغط على الزر "تحديد" من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3- اضغط على زر المشاركة ثم حدد إخفاء من القائمة.

4- تأكد أنك تريد إخفاء الصورة (الصور) أو مقطع الفيديو (مقاطع الفيديو) المحددة، ثم انتقل إلى الإعدادات واضغط على الصور.

5- قم بالتمرير لأسفل وأوقف تشغيل خيار الألبوم المخفي.