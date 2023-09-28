شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة في كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزة جديدة في كروم تتتبع عاداتك عبر الإنترنت لتخصيص تلك الإعلانات خصيصًا لك، على الرغم من أن هذا قد يكون مناسبًا للبعض، إلا أنه لا يناسب الجميع، خاصة إذا كنت مهتمًا بالخصوصية.

قدمت جوجل نظامًا جديدًا لتتبع الإعلانات المستهدفة في متصفح كروم، الأمر الذي أثار مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم اهتمامات المستخدم بناءً على سجل التصفح، واستبدال ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.

إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة، فاتبع الدليل التفصيل اتبع الخطوات التاليه:

افتح كروم وإعدادات الوصول.

افتح جوجل كروم.

انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة.

انتقل إلى الخصوصية والأمان.

قم بالتمرير فوق "الإعدادات" في القائمة.

حدد "الخصوصية والأمان" من القائمة الفرعية.

ابحث عن إعدادات خصوصية الإعلانات

ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، حدد موقع "خصوصية الإعلان" وانقر عليه.

قم بإيقاف تشغيل تتبع الإعلانات المستهدفة

داخل "خصوصية الإعلان"، ستجد ثلاث فئات:

موضوعات الإعلان (بناءً على سجل التصفح الخاص بك).

الإعلانات المقترحة للموقع (بناءً على المواقع التي تمت زيارتها).

قياس الإعلان (لفعالية الإعلان).

انقر على كل فئة لاستكشاف تفاصيلها.

لإيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة، قم بإيقاف تشغيل كل فئة على حدة. يؤدي هذا إلى منع كروم من مشاركة بياناتك في تلك المناطق.

يعد تعطيل نظام تتبع الإعلانات المستهدف الجديد في كروم عملية بسيطة تساعد في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت والحد من تتبع اهتماماتك وسلوك التصفح في جوجل كروم.