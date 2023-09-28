شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة تسلل الفطريات إلى المحطات الفضائية بشكل مخيف وتحمس العلماء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 1988، أدرك رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الروسية مير المتوقفة الآن أن شيئًا ما قد غطى إحدى نوافذهم من الخارج ، حتى أن الشيء بدأ يشق طريقه داخل المحطة عن طريق تدمير سطح النافذة المصنوع من التيتانيوم والكوارتز ببطء ، وتم الكشف لاحقًا أن البطانية كانت في الواقع عبارة عن فطريات انتقلت إلى الفضاء ، وقد وصلت إلى هناك من خلال احتضان رواد الفضاء أنفسهم.

وقد تمكنت هذه الفطريات من التكيف مع بيئة الفضاء، بشكل جيد لدرجة أنها لم تنجو فحسب، بل ازدهرت على النوافذ ولوحات التحكم ومكيفات الهواء وعوازل الكابلات ، حتى أنها لوثت الغذاء الثمين وإمدادات المياه للطاقم، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كانت المرة الأولى التي يتم فيها العثور على فطر يلحق أضرارًا كبيرة بالمحطة الفضائية، إلا أنها لم تكن الأخيرة، وفقا لتقرير space.

ولم يكن المسافرون عبر الفضاء أبدًا، ولن يكونوا أبدًا بمفردهم أثناء السفر إلى الفضاء.

لكن بدلاً من الخوف من هذه الحقيقة، يحاول العلماء الاستفادة منها على سبيل المثال أجرى فريق مرتبط بوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا تجارب الجاذبية المفرطة على الفطريات من أجل فهم أفضل لكيفية بقاء هذه الكائنات على قيد الحياة دون عناء في بيئة الفضاء القاسية ربما إذا تمكنا من فهم آلياتها، يمكننا استخدام الفطريات لبناء المستوطنات العالمية يومًا ما وربما دمجها في الأدوية خارج العالم.

وتشبه العديد من الأنواع الفطرية المحمولة في الفضاء (إن لم يكن كلها) المحققين: فهي تظل خاملة أثناء الإطلاق وفي الرحلة إلى الفضاء، ولكنها بعد ذلك "تنشط" وتتكاثر لتشكل حصائرًا حية سميكة في مناطق مختلفة في المحطة الفضائية ، ولا تهدد هذه الحصائر صحة رواد الفضاء فحسب، بل تهدد أيضًا الأجهزة الإلكترونية والسباكة والمكونات الأخرى الموجودة في المحطة.

ومنذ حادثة عام 1988، بُذلت جهود عديدة لوضع إجراءات تنظيف قوية لتنظيف الفطريات من الجدران والمعدات قبل أن تتسبب الكائنات الحية في أضرار جسيمة ، إلى جانب هذه الجهود الوقائية أدرك العلماء أيضًا أن دراسة نموها وسلوكها في الجاذبية الصغرى، وتحديدًا قدرتها على التكيف لإصلاح تلف الحمض النووي الناجم عن الإشعاع الفضائي، يمكن أن تكون مفيدة بالفعل للطواقم أثناء المهام الفضائية المأهولة طويلة المدى.

على سبيل المثال، في عام 2016، أطلق الباحثون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا فطريات إلى الفضاء لأول مرة لأغراض بحثية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). درس الفريق كيف تسببت بيئة محطة الفضاء الدولية في قيام الأنواع المعروفة باسم Aspergillus nidulans بتكوين جزيئات معينة لا تنتجها على الأرض، وقد تم بحث هذا الفطر بشكل جيد بحثًا عن أدوية هشاشة العظام التي يمكن أن تساعد في علاج مرض العظام، الذي يصيب 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها

خلال المهمات الفضائية طويلة المدى إلى القمر وحتى المريخ، من شأن مثل هذه التطبيقات أن تساعد رواد الفضاء في الحفاظ على كثافة عظامهم، والتي تظهر الأبحاث بالفعل انخفاضًا فيها على الرغم من التمارين الروتينية المنتظمة على متن محطة الفضاء الدولية.

كما يتم بذل جهود مماثلة لدراسة الفطريات على الأرض ، وفي الآونة الأخيرة، قامت وكالة الفضاء الأوروبية بدراسة كيفية نمو المستعمرات الفطرية في بيئات "الجاذبية المفرطة"، حيث كانت ظروف الجاذبية المصطنعة باستخدام أجهزة الطرد المركزي أعلى بما يصل إلى 20 مرة من تلك الموجودة على الأرض.

واختبر البحث الذي استمر لمدة أسبوعين، والذي أُجري في مركز تكنولوجيا الفضاء والتنمية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC) في هولندا، مدى استجابة الأنواع الفطرية كاملة النمو الموضوعة في جندول يتم التحكم فيه في المختبر لردود الفعل المجهدة، وفقًا لبيان ولم يتم ذكر أسماء الأنواع الفطرية.

ويقول أندريه أنتونيس، الباحث في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وهو جزء من وكالة الفضاء الأوروبية الأخيرة: "لن نتمكن أبدًا من التخلص من الفطريات تمامًا أثناء مغامراتنا في الفضاء، لذلك نحن بحاجة إلى فهمها "بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر فرصًا إيجابية بالإضافة إلى المخاطر. يتم استخدام الفطريات الموجودة على الأرض لصنع الطعام - مثل الخميرة للتخمير - وكذلك الأدوية والإنزيمات الكيميائية للصناعة وكذلك الجسيمات النانوية المعدنية المستخدمة في العديد من المجالات."

اختار الفريق أيضًا أنواعًا فطرية معينة لجولة ثانية من التعرض للجاذبية المفرطة، وذلك للتحقق إلى حد كبير من مدى تفاعلات الإجهاد، ووفقًا للبيان، تهدف الدراسة إلى فهم أفضل لسبب ازدهار الأنواع الفطرية في ظروف الجاذبية الصغرى.

وباستخدام الفطريات الخاملة وتركيبتها الكيميائية، تستكشف وكالة ناسا أيضًا تقنيات مختلفة لتنمية هياكل خفيفة الوزن على القمر والمريخ والتي يمكن للمسافرين في الفضاء في المستقبل أن يطلقوا عليها اسم الوطن بعيدًا عن المنزل.