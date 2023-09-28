شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حساب تيليجرام الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تليجرام هو تطبيق مراسلة فورية تم إطلاقه في عام 2013 و لديه أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، يركز على السرعة والأمان، وهو متاح كتطبيق مجاني على كل من Android وiOS ويمكن تشغيله على أجهزة متعددة في نفس الوقت باستخدام نفس حساب Telegram، من السهل الاشتراك في Telegram حيث كل ما عليك فعله هو إدخال رقم هاتفك في التطبيق، ولكن إذا كنت تريد حذف الحساب أتبع الخطوات الاتية:

كيفية حذف حساب تيليجرام

1- توجه إلى موقع telegram، ويفضل أن يكون ذلك من متصفح سطح المكتب.

2- سيُطلب منك تقديم رقم هاتفك مع رمز المنطقة، بمجرد الانتهاء، اضغط فوق التالي.

3- سيتم إرسال رمز التأكيد إليك على تطبيق Telegram على جهازك كرسالة من Telegram.

4- عد إلى المتصفح وأدخل الرمز، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

5- سترى صفحة "Your Telegram Core" وثلاثة خيارات في هذه الصفحة - أدوات تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، وحذف الحساب، وتسجيل الخروج، اضغط على حذف الحساب.

6- في الصفحة التالية، ترى رقم هاتفك قد تم إدخاله بالفعل ومساحة للسماح لـ Telegram بمعرفة سبب حذف حسابك، وهذا أمر اختياري، اضغط على زر حذف حسابي.

7- ستظهر لك نافذة بها خيار نعم، احذف حسابي، اضغط عليه، (سيكون هناك أيضًا خيار العودة).