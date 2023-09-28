شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعطيل الإعلانات فى نظام التشغيل Windows 11 عبر 5 خطوات سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض Microsoft بشكل متكرر وهي تعرض إعلانات غير مرغوب فيها في نظام التشغيل Windows 11، بما في ذلك في الإشعارات وBing وEdge، وقد كان هذا مصدر قلق متزايد للمستخدمين لبعض الوقت - لذلك، بالطبع، يرغب الأشخاص في تعطيل الإعلانات في نظام التشغيل Windows 11 مهما كلف الأمر.

وربما تتذكر أن Microsoft اختبرت الإعلانات على صفحة إعدادات Windows 11 في إصدار داخلي في شهر مايو، ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة: فقد عرضوا ذات مرة إعلانات لافتة ضخمة للترويج لـ Edge على موقع تنزيل Chrome، والقائمة تطول.

لذا، إذا كنت قد سئمت من ذلك، فقد ترغب في الاستمرار في القراءة لفترة من الوقت، إليك كيفية تعطيل الإعلانات في نظام التشغيل Windows 11 للأبد.

كيفية تعطيل الإعلانات في ويندوز 11 1. افتح تطبيق الإعدادات

2. انتقل إلى الإشعارات وانتقل لأسفل إلى الإعدادات الإضافية

3. قم بإيقاف تشغيل مربعات الاختيار الثلاثة

4. إذا لم يكن هذا كافيًا، فارجع إلى التخصيص

5. انقر فوق استخدام الجهاز وقم بإلغاء تحديد كافة المربعات الموجودة في هذه الفئة.

بالنسبة للمستخدمين من خارج الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكون الأمر أسوأ، لأن هذا التكتيك الانتهازي محظور بموجب قانون السوق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي.