شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اليابانية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد جرائم الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، إنها ستستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد منشورات التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها تجنيد أشخاص لارتكاب جرائم مثل السرقة والتزوير.

وحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، ستبدأ الشرطة الوطنية، غدًا الجمعة، استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن منشورات تتعهد بدفع مبالغ كبيرة من أجل"يامي بايتو"، وهو مصطلح مخفي يشير إلى العمل غير القانوني، وتصاحبها كلمات تحث الأشخاص على القيام بأعمال إجرامية محددة مثل: نقل أو تلقى أموال تم الحصول عليها من خلال سبل احتيال.

رصد ومعالجة المنشورات والبيانات

ولن يقوم الذكاء الاصطناعي فقط بالبحث عن كلمات محددة، بل سيتمكن من رصد منشورات يشتبه في احتوائها على معلومات ضارة من خلال السياق، وذلك باستخدام تكنولوجيا معالجة اللغة المحايدة. وبعد ذلك سوف يتم نقل البيانات التي تم جمعها إلى جهة أخرى، هي مركز الخط الساخن الخاص بالانترنت، الذي يمكن أن يطلب من الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية والمزودة لخدمات الانترنت محو منشورات تعد غير قانونية أو ضارة.