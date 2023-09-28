تكنولوجيا: إطلاق مكبرات الصوت Boat Stone 1800 مع صوت RMS بقوة 90 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Boat مؤخرًا بتوسيع سلسلة Stone من مكبرات الصوت المحمولة من خلال إطلاق مكبر صوت Stone 1800 Bluetooth.

تم تصميم مكبر الصوت هذا للحفلات لأنه يأتي مزود بإضاءة RGB رائعة ويمكنه تقديم صوت قوي. كما يعتبر Boat Stone 1800 مكبر صوت محمول قوي ومتعدد الاستخدامات يبلغ طوله 377 ملم وعرضه 157 ملم وارتفاعه 180 ملم ويزن حوالي 2.9 كجم.

يأتي الجهار مزود ببطارية قوية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير بجهد 7.4 فولت، ويمكن لمكبر الصوت هذا إنتاج صوت قوي بقوة 90 واط RMS.

بالطبع، تم ضبط مكبر الصوت مع وضع صوت Boat المميز في الاعتبار، مما يعني أنه سيكون ثقيلًا. ويمكنك الاستمتاع بالموسيقى الخاصة بك لمدة تصل إلى 5 ساعات مع تشغيل مصابيح RGB التي تعمل بمستوى صوت 60%.

يستغرق شحن السماعة حوالي 4-6 ساعات. ويتصل الجهاز بسلاسة من خلال إصدار البلوتوث 5.3.

يتميز مكبر الصوت بمكبر صوت مقاس 1.5 بوصة ومضخم صوت مقاس 3 بوصة للحصول على صوت متوازن. وقد تم تصميم Stone 1800 ليتحمل رذاذ الماء، مع تصنيف IPX6، مما يجعله متينًا للاستخدام في الهواء الطلق.

علاوةً على ذلك، فهو يوفر تخصيص الصوت مع أوضاع EQ، مما يسمح لك بتخصيص الصوت حسب رغبتك. وهو يحتوي على ميكروفون مدمج لإجراء المكالمات بدون استخدام اليدين.

إحدى الميزات الفريدة هي عرض الضوء الملون مع مصابيح RGB LED، مما يخلق جوًا مفعمًا بالحيوية. ويمكنك أيضًا توصيل مكبرات صوت متعددة باستخدام ميزة البث.

يمكن استخدام مكبر الصوت كبنك طاقة، مما يتيح لك شحن أجهزتك أثناء التنقل. ويقدم الجهاز خيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك منافذ AUX وUSB. ومن المزايا الرئيسية الأخرى منفذ الشحن USB-C، مما يجعل الشحن مريحًا للغاية.

يأتي مكبر صوت Bluetooth Boat Stone 1800 متاح الآن للشراء على Amazon India بالإضافة إلى الموقع الرسمي لـ Boat بسعر 8999 روبية هندية.

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