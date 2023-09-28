تكنولوجيا: إصدار القارئ الإلكتروني Xiaomi MoaaninkPalm 5 Pro mini مع مساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت ودعم كامل للغة الإنجليزية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة شاومي القارئ الإلكتروني MoaaninkPalm 5 Pro mini e-reader Edition. ويعد InkPalm Mini 5 Pro Edition أول منتج للقارئ الإلكتروني من شركة شاومي في عام 2023 وهو يأتي مزودًا بمعالج أسرع.

كما يوفر الجهاز دعمًا كاملاً للغة الإنجليزية ومساحة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت. ويأتي نظام الألوان لجهاز InkPalm Mini 5 Pro الجديد أسود حول الحواف وفضي في أماكن أخرى.

يأتي القارئ الإلكتروني الصغير بتصميم مضغوط بدرجة كافية ويمكن وضعه بشكل مناسب في الجيب. وهو يحتوي على شاشة E INK Carta HD للورق الإلكتروني بحجم 5.2 بوصة ودقة 1280 × 780 بكسل و 284 بكسل لكل بوصة. وهناك طبقة من الزجاج تحمي الشاشة والتي يتم مسحها أيضًا بالإطار.

يوفر InkPalm Mini 5 Pro Edition 24 مصباح LED دافئًا وباردًا للنشر في الليل أو في البيئات منخفضة الإضاءة. وقد تم تجهيز Xiaomi InkPalm Mini 5 Pro Edition بمعالج Quanzi رباعي النواة بسرعة استجابة 1.8 جيجاهرتز.

يحتوي القارئ الإلكتروني الصغير على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 1 جيجابايت ويدعم اتصال Wi-Fi وBluetooth 5.0. ويحتوي الجهاز ايضًا على أزرار مستوى الصوت على جانبه والتي تعمل أيضًا كأزرار يدوية لقلب الصفحة مع بعض تطبيقات القراءة.

ويعمل InkPalm Mini 5 Pro Edition على نظام Android 8.1 ويسمح بتحميل تطبيقاتك بشكل جانبي. يمكن للمستخدم تحميل التطبيقات عبر المتصفح التقليدي على الجهاز أو من خلال منفذ USB-C الخاص به.

يحتوي القارئ الإلكتروني على بطارية تبلغ سعتها 1300 مللي أمبير والتي تدعم الجهاز لمدة تصل إلى 7 أيام. وهناك عدد قليل من التطبيقات المثبتة مسبقًا على القارئ الإلكتروني والتي لا تدعم تكامل اللغة الإنجليزية. قد يلزم إلغاء تثبيت هذه التطبيقات الصينية عند شراء InkPalm Mini 5 Pro Edition.

يمكن طلب القارئ الإلكتروني الصغير من متجر Good e-Reader Store بسعر 209.99 دولارًا.

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