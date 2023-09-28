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تكنولوجيا: ‏ChatGPT يسمح بتصفح الإنترنت مرة أخرى

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI يوم الأربعاء أن ChatGPT سيكون قادرًا الآن على الإجابة حتى على أحدث الاستفسارات حيث يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن البحث عن المعلومات في الوقت الفعلي.

يُطلق على الميزة الجديدة اسم التصفح باستخدام Bing” ويبدو أنها تعمل مباشرة داخل نافذة Bing Chat العادية، حيث تقوم بإعلام المستخدم عندما يبحث عن معلومات من الويب وتوفر روابط الاقتباس مع إجاباتها.

وكتب فريق OpenAI في تغريدة لاحقة: “يعد التصفح مفيدًا بشكل خاص للمهام التي تتطلب معلومات حديثة، مثل مساعدتك في البحث الفني، أو محاولة اختيار دراجة، أو التخطيط لقضاء إجازة“.

يأتي التصفح متاح لمستخدمي Plus وEnterprise اليوم، وسوف يتوسع ليشمل جميع المستخدمين قريبًا. وللتمكين، اخترالتصفح باستخدام Bing” في المحدد ضمن GPT-4.”

يأتي هذا الإعلان بعد تحديث رئيسي آخر تم إجراؤه في وقت سابق من الأسبوع، حيث كشف عن وظائف الوسائط المتعددة الجديدة لبرنامج الدردشة الآلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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