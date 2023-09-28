أفضل تطبيقات ساعات Wear OS بنظام أندرويد

خيارات تطبيقات ساعات Wear OS كثيرة إن أردت الوصول إلى أفضل تجربة لك مع الساعة الذكية التي تملكها، فبالإضافة إلى الميزات المعروفة في الساعات الذكية التي تختص بمتابعة صحتك والخطوات التي تمشيها، يمكنك الاستفادة من تطبيقات أخرى من على متجر Play نرشحها لك من شأنها أن تزيد من أهمية ساعتك وترفع من فائدة امتلاكها.

وتتميز التطبيقات التي سيتم ترشيحها بهذا المقال بأنها مجانية، بعيدًا عن عمليات الشراء الموجودة داخل التطبيق، لكن بإمكانك الاستفادة من التطبيق دون إجراء أي عملية دفع.

أفضل تطبيقات ساعات Wear OS

متصفح Samsung Internet Browser:

في حالة رغبتك في معرفة معلومة سريعة، أو مشاهدة لقطة سريعة من فيديو لا تحتاج فيها إلى استخدام هاتفك، من الممكن في تلك الحالات أن تعتمد على هذا المتصفح، ومع تحسين واجهة ساعات Wear OS فسيكون من السهل التصفح دون الحاجة إلى استخدام عدسات مكبرة، كما يمكنك باستخدام هذا المتصفح إدراج أي صفحات بإشاراتك المرجعية Bookmarks أو الوصول إلى الإشارات المرجعية التي قمت بتعيينها على هاتفك من خلال ساعات Wear OS، يمكنك إتباع الرابط الآتي وتحميل التطبيق على ساعتك.

السعر: Free

تطبيق WhatsApp Messenger:

في حالة عدم رغبتك في الاعتماد على تطبيق الرسائل الموجود على ساعتك في إرسال رسائل قصيرة باستخدام ساعات Wear OS فمن الممكن أن تستبدله بتطبيق واتساب الذي يوفر لك إمكانية عرض جهات إتصالك ومحادثاتك وإرسال رسائل وكذلك استقبالها دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

السعر: Free

تطبيق Ticktick:

يمكنك اللجوء لهذا التطبيق في حالة احتياجك إلى إضافة عناصر إلى قوائم المهام الموجودة على هاتفك بشكلٍ سريع وبدون استخدام الهاتف، كما يمكنك استخدامه في تعيين تذكيرات بتاريخ ووقت تستطيع من خلال الساعة الحصول على إشعار يُعلمك بوصولك إلى وقت التذكير الذي حددته، والذي سيساعدك على استخدام الساعة في تحديد اكتمال مهام التذكير الذي قمت بتحديده، فتكمن أهمية Ticktick في مساعدتك على تنظيم مهامك خلال اليوم وكذلك تذكرها على مدار ساعات اليوم من أوله لأخره.



السعر: Free

تطبيق Facer:

باستخدام تطبيق Facer يمكنك تعيين أوجه جديدة غير الموجودة بالفعل على ساعات Wear OS في حالة عدم إعجابك بها، ويمنح لك العديد من الاختيارات التي تصل إلى آلاف الأوجه التي يمكنك رؤيتها واختيار ما يعجبك منها سواء وجه واحد أو مجموعة تستطيع التنقل بينها واستخدامها كوجه ساعتك.

السعر: Free

تطبيق Velocity GPS Dashboard:

في حالة رغبتك في معرفة السرعة التي تسير عليها سواء في المشي أو الجري أو المواصلات، فيمكنك الاعتماد على هذا التطبيق في معرفة السرعة التي تتحرك بها وتتبع حركتك والطرق التي تسلكها عن طريق تسجيل الطريق وإمكانية العودة إليه ومراجعته مرة أخرى.

السعر: Free

تطبيق Infinity Loop:

يُعد هذا التطبيق من أفضل خياراتك في حالة رغبتك في تحميل الألعاب على ساعتك والانشغال بها في حالة توفر مدة زمنية تريد شغلها بأي نشاط، تُعطيك هذه اللعبة ألغاز في شكل أنماط تريد توصيلها إلى شكل دوائر أو حلقات مغلقة، ويمكنك تحميل اللعبة من الرابط الموجود أمامك وتجربتها بنفسك من أجل الحكم عليها.

السعر: Free

تطبيق Water Tracker:

يساعدك هذا التطبيق على تتبع استهلاكك للمياه على ساعات Wear OS في حالة عدم قدرتك على تذكر الشرب خلال اليوم، لذلك في كل مرة تقوم فيها بشرب كوب من الماء تستطيع استخدام التطبيق في إضافة تلك المعلومة وكذلك تستطيع الاستفادة من التذكيرات التي يقدمها لك كل مدة زمنية محددة حتى تقوم بتناول كوب من الماء في حالة نسيانك.

السعر: Free

تطبيق Wear Casts:

بدلًا من اعتمادك على الهاتف حتى أثناء الجري أو التمرين في الوصول إلى البودكاست الذي تقوم بالاستماع إليه، يمكنك استخدام ساعات Wear OS في ذلك، ويوجد بهذا التطبيق ما تريد الاستماع إليه من عدة منصات مثل Spotify و Apple Podcasts و Google Podcasts تستطيع من خلالهم اختيار البودكاست الذي تود الاستماع إليه دون الحاجة إلى هاتفك.

السعر: Free

تطبيق Shazam:

يمكنك باستخدامه التعرف على أي أغنية تسمعها بالخارج دون معرفتك لاسمها أو اسم مغنيها، وبدلًا من اللجوء للهاتف يمكنك الاعتماد على تنزيل التطبيق على ساعات Wear OS واستخدامه في أي وقت تريد فيه الوصول لاسم أغنية معينة، فبإمكان هذا التطبيق الاستماع إلى الصوت الظاهر حولك عند تشغيله ثم توضيح اسم الأغنية التي تسمعها واسم مغنيها كذلك.

السعر: Free

أفضل تطبيقات متابعة التمارين على ساعات Wear OS

تطبيق Samsung Health:

يساعدك تطبيق Samsung Health في تحسين نمط حياتك من خلال عدة ميزات:

تعيين أهداف ليومك مثل وقت النشاط خلال اليوم وكذلك عدد الخطوات التي تمشيها. تسجيل أوقات الرياضة والتمرين الخاصة بك مثل الجري والسباحة وما إلى ذلك، وكذلك وجباتك اليومية وعاداتك الغذائية. متابعة وقت النوم ونتائجه حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل جودة لنومك. مشاهدة مقاطع فيديو تفيدك في تمارين تمكنك من فقدان الوزن أو تمارين التمدد، وغيرهما.

السعر: Free

تطبيق Google Fit:

ما يميز تطبيق Google Fit عن غيره هو ميزة Heart Points أو نقاط القلب وهي ميزة نتجت عن تعاون التطبيق مع منظمة الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية، وفكرة نقاط القلب هي الوقت الذي تقضيه في ممارسة نشاط يجعل قلبك يضخ بقوة أكبر من المعتادة كالمشي بسرعة أكبر من الطبيعي أو الجري، وتساعدك تلك النقاط على تحسين صحتك وصحة قلبك وعقلك بشكلٍ كبير باستخدام ساعات Wear OS دون اللجوء لهاتفك.

كما يوفر لك متابعة لضربات القلب وسرعتك ومسارك أثناء المشي أو الجري وكذلك تحديد أهداف يومية في الخطوات ونقاط القلب حتى تتمكن من متابعة نظامك اليومي والمجهود الذي تبذله.

السعر: Free

تطبيق Strava:

باستخدام هذا التطبيق يمكنك الاستفادة من تسجيل أنشطتك على ساعات Wear OS باختلاف نوع النشاط الذي تؤديه ما بين المشي والجري وركوب الخيل، حيث يوفر لك التطبيق اختيارات تصل إلى أكثر من 30 نوع رياضة تستطيع تسجيلها ثم رؤية ملخص النشاط الذي قمت بفعله من خلال الضغط على view on phone ومعرفة التفاصيل من خلال جهازك.

السعر: Free

تطبيق MyFitnessPal:

في حين أن هذا التطبيق على ساعات Wear OS لا يضم إمكانية تتبع الخطوات مثل باقي التطبيقات التي تختص بمتابعة التمرينات والتي قد ذكرنا منها أمثلة بالفعل، إلا أنه يوفر لك إمكانية متابعة السعرات الحرارية والكربوهيدرات والدهون والبروتين خلال اليوم.

كما يمكنك إضافة عدد أكواب الماء التي شربتها خلال اليوم من على الساعة دون استخدام الهاتف وكذلك إضافة السعرات الحرارية التي تناولتها أثناء وجباتك بسرعة باستخدام التطبيق على ساعات Wear OS.

السعر: Free

تطبيق Seven:

يمنحك هذا التطبيق القدرة على التمرن لمدة سبع دقائق يوميًا في حالة عدم قدرتك على توفير وقت للذهاب لصالات الألعاب الرياضية باستمرار، لذلك باستخدامه تتمكن من تحديد الهدف الذي تتمرن من أجله والتمرينات التي تود العمل عليها مع تحديد وقت يومي يقوم فيه التطبيق بتذكيرك حتى تؤدي تمارينك.

السعر: Free