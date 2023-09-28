iPhone 15 يجتاز اختبار الانحناء الذي تعرض له آيفون 15 برو ماكس وتحطم

عندما لا يسخن الهاتف بشدة يفشل iPhone 15 Pro Max في اختبارات الانحناء مثل الاختبار الذي أجراه زاك من قناة يوتيوب JerryRigEverything الأسبوع الماضي، إنه منظر مدهش حقًا كيف يتشقق الزجاج الخلفي عندما يتم ثني الهاتف، وتذكر أن هذا هو أول iPhone يفشل في مثل هذا الاختبار. دعنا نذكر التفاصيل

اختبارات iPhone 15 Pro Max

اليوم حان الوقت لنرى ما إذا كان الأيفون 15 العادي -الذي لا يزال لديه إطار من الألومنيوم- على عكس التيتانيوم الفاخر لـ Pro Max، سيشارك في نفس المصير أم لا، تحذير بحرق نتائج الفيديو: لا لم يحدث له نفس ما حصل للأيفون برو ماكس، شاهد اختبار المتانة الكامل بنفسك وانظر:

كالعادة، يبدأ الأمر باختبار خدش الشاشة، تُظهر طبقة الحماية Ceramic Shield الخاص بشركة Apple التي تستعملها على هواتف الايفون مقاومة للخدوش أعلى قليلًا من زجاج Gorilla Glass الذي يستخدمه معظم هواتف Android، ولكنه لا يزال يتعرض للخدش عند المستوى 6 في مقياس صلابة موه، ويظهر خدوشًا أعمق عند المستوى 7 من المتانة، فقط أن العلامات ليست بارزة مثل الهواتف الأخرى، يجتاز هذا الطراز اختبار الانحناء بنجاح، على عكس الطراز الأعلى سعرًا بكثير. والأمر نفسه بالنسبة لـ iPhone 15 Plus، الذي يتم اختباره أيضًا في النهاية.

ملخص:

تفشل iPhone 15 Pro Max في اختبارات الانحناء، بينما يجتاز iPhone 15 العادي هذا الاختبار بنجاح، الهاتف يظهر مقاومة جيدة للخدش ويتحمل الانحناء بدون تلف، قد يكون هناك عدة عوامل تسبب هذا الأمر منها التصميم الجديد والتركيب الجديد للهاتف، أو أي شيء آخر، بشكل عام الـiPhone 15 Pro Max يحصل على بداية صعبة كهاتف ذكي عكس اجهزة الأيفون السابقة.

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