شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى: ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى المستخدمون أن حرارة هواتفهم iPhone 15 Pro من شركة Apple تزيد عن 100 درجة فهرنهايت، وتمت مشاركة العديد من الصور لفحوصات درجة الحرارة هذه عبر الإنترنت، حيث تظهر إحداها جهاز iPhone 15 Pro باللون الفضي الذي سجل درجة حرارة 108 درجة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أحد المستخدمين، إنه استخدم الهاتف الذكي فقط لإجراء مكالمة مدتها خمس دقائق قبل أن ترتفع الحرارة بحيث لا يمكن التعامل معه.

ويختبر مستخدمو YouTube أيضًا هذه الادعاءات، حيث وجد البعض أن الجهاز وصل إلى 118 درجة، وقد اقترح خبراء الصناعة أن ارتفاع درجة الحرارة يرجع إلى "التسويات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف".

كما قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة إذا قمت بشحن الهاتف الذكي باستخدام كابل USB-C ومحول طاقة غير متوافقين.

يعد محول الطاقة USB-C بقدرة 20 واط أو محول الطاقة USB-C ذو القوة الكهربائية العالية هو المعيار القياسي.

تم تداول تقارير عن ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 Pro وPro Max على الويب منذ وصول الهواتف الذكية إلى السوق الأسبوع الماضي.

ويحقق بعض المالكين الجدد في الوضع باستخدام موازين الحرارة الكهربائية، ويشاركون نتائجهم عبر الإنترنت، حيث نشر أحد مستخدمي Reddit صورة لجهاز iPhone 15 Pro الفضي الخاص به أثناء فحصه لدرجة الحرارة على ظهر الجهاز.

وشارك مستخدم "تصبح الحرارة مرتفعة جدا لدرجة أنني أخشى لمسه، ويؤلمني ساقي إذا كان في جيبي".

ووجد مستخدم آخر لـ Reddit أن جهاز iPhone Pro Max الجديد الخاص به وصل إلى 104.3 درجة ولكن كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة فقط على الجانب الأيسر من الجهاز.

اكتشف مدون تقني صيني يدعى Geekerwan أن جهاز iPhone Pro يصل إلى مستويات عالية جديدة من درجات الحرارة خلال 30 دقيقة فقط.

وقال في مقطع فيديو نُشر على YouTube: "سجلت درجة حرارة سطح iPhone 15 Pro رقمًا قياسيًا جديدًا في تجربتي مع أجهزة iPhone، حيث وصلت إلى 48 درجة مئوية [118 فهرنهايت]".

واقترح الخبير التقنى، أن الحرارة تأتي من شريحة A17 Pro، وهي شريحة المعالجة الجديدة التي تعمل على تشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية وغيرها.