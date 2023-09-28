تكنولوجيا: الإعلان عن نظارة Meta Quest 3 بمعالج Snapdragon XR2 Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Meta اليوم عن نظارة Meta Quest 3 التي تتميز بمعالج Snapdragon XR2 Gen 2، وتحسينات في جودة العرض في الشاشة.

انطلقت نظارة Meta Quest 3 اليوم بتصميم يدعم تقنية الواقع المختلط الذي يجمع بين الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، وتضم النظارة شاشات بدقة عرض 2208 في 2064 بيكسل، كما تدعم الشاشات معدل تحديث 90Hz، ونمط تجريبي بمعدل تحديث 120hz.

كما تدعم شاشة النظارة مجال رؤية أفقي 110 درجة، ورأسي 96 درجة، وتتميز النظارة بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق بنسبة 40%، كما تتميز Quest 3 بوزن 515 جرام وهو وزن أثقل من Quest 2 التي تتميز بوزن 503 جرام.

أيضاً تدعم نظارة Quest 3 العمل بشكل مستقل، إلا أنها تدعم أيضاً الإتصال بأجهزة الحاسب عبر كابل Quest Link، كما تدعم الإتصال اللاسلكي بتقنية Air Link.

وتتميز نظارة Meta Quest 3 بقوة مضاعفة في المعالجة بفضل رقاقة Snapdragon XR2 Gen 2 الجديدة، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة DRAM.

كما تضم النظارة اثنان من كاميرات RGB ملونة مع جهاز عرض للعمق، وتؤكد Meta على أن النظارة تأتي بدقة عرض أفضل 10 مرات من الإصدار السابق.

أيضاً تتميز نظارة Quest 3 بمكبرات صوتية تدعم صوتيات 3D spatial، كما يتميز شريط الرأس بدعم ضبط القياس وفقاً لحجم رأس المستخدم، وتأتي النظارة بوحدات Touch Plus للتحكم في الألعاب، وتدعم تقنية TruTouch haptics.

وتدعم النظارة تتبع حركة اليد عبر 4 من كاميرات IR، كما تؤكد Meta على النظارة تتميز بعمر شحن 2.2 ساعة، أيضاً من المقرر أن يستغرق شحن النظارة بشكل كامل 2.3 ساعة عبر شاحن بقدرة 18W.

وتتوفر Meta Quest 3 بسعر 500 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو 650 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 512 جيجا بايت، على أن تتوفر للشراء بدءاً من 10 من أكتوبر.

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